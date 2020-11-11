سلسلة غارات على مارب والجوف وصعدة يشنها طيران العدوان السعودي الأمريكي

الوقت- شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مارب والجوف وصعدة.

وفي مأرب شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية مجزر وغارتين على مديرية صرواح، كما شن 3 غارات على مديرية مدغل وغارتين على مديرية رحبة.

وفي الجوف شن طيران العدوان غارة على سوق الثلوث بمديرية خب والشعف.

وفي صعدة شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر.

وفي السياق ذاته رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط 149 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن خروق العدوان، تضمنت 6 غارات بطائرات دون طيار في حيس والفازة والخمسين، بالإضافة إلى حليق 6 طائرات حربية في حيس والمنظر وشارع الخمسين وكيلو16 و8 طائرات تجسس في أجواء الجاح والجبلية وكيلو16.

كما تضمنت خروقات قوى العدوان 15 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و117 خرقا بالأعيرة النارية المختلف، بحسب ما أفاد به المصدر.