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  الأربعاء 25 ربيع الاول 1442

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أخبار

برلماني ايراني: من الخطأ الوثوق بالرئيس الأمريكي الجديد وحكومته المقبلة

الأربعاء 25 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
برلماني ايراني: من الخطأ الوثوق بالرئيس الأمريكي الجديد وحكومته المقبلة
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الوقت- أكد مساعد رئيس لجنة المادة تسعين البرلمانية الايرانية حسن شجاعي علي آبادي ان من الخطأ الوثوق بالرئيس الاميركي الجديد جو بايدن وحكومته المقبلة.

واشار حسن شجاعي علي ‌آبادي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء الى موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه الحكومة الاميركية المقبلة، موضحاً: ان العلاقات بين البلدين، خلال العقود الاربعة الماضية، دللت انه لايمكن الوثوق بالولايات المتحدة مطلقا حيث لم تحصل طهران على أي شئ في عهد الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما.

وأضاف: إن الديمقراطيين او الجمهوريين في اميركا لم يقوموا بعمل ما يصب لصالح الشعب الايراني مطلقاً.

وتابع: إن السبيل لايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب يتمثل باعتماد خطة الاقتصاد المقاوم والتركيز على الطاقات الداخلية الهائلة والتوجه صوب البلدان الصديقة والجوار.

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الرئيس الأمريكي الجديد برلماني ايراني حسن شجاعي

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