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  الثلاثاء 24 ربيع الاول 1442

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أخبار

بسبب لقاح كورونا المرتقب.. العقود الآجلة للنفط تسجل أكبر مكاسبها

الثلاثاء 24 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
بسبب لقاح كورونا المرتقب.. العقود الآجلة للنفط تسجل أكبر مكاسبها

بسبب لقاح كورونا المرتقب.. العقود الآجلة للنفط تسجل أكبر مكاسبها

الوقت-قفزت العقود الآجلة للنفط حوالى 8 بالمئة أمس مسجلة أكبر

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الوقت-قفزت العقود الآجلة للنفط حوالى 8 بالمئة أمس مسجلة أكبر مكاسبها ليوم واحد في أكثر من 5 أشهر، بعد أن أعلنت شركة "فايزر" للأدوية الأميركية عن نتائج مبشرّة للقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.95 دولار، أو 7.48 بالمئة، لتسجل عند التسوية 42.40 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.15 دولار، أو 8.48 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 40.29 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قفزا أكثر من 4 دولارات في وقت سابق أمس.

كما ارتفعت أسواق النفط بعد أن أشارت السعودية إلى أنها ومنتجين آخرين للخام قد يعدلون اتفاقهم الحالي لخفض الإمدادات وربما يحجبون المزيد من البراميل عن السوق إذا هبط الطلب في الشتاء مع تزايد الإصابات بالفيروس وقبل أن يكون اللقاح متاحاً على نطاق واسع.

ويخشى أعضاء رئيسيون في "أوبك" أن يخفف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يعني زيادة في إنتاج النفط وسيجعل من الصعب إيجاد توازن بين العرض والطلب.

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فايزر أسعار النفط لقاح ضد كورونا العقود الآجلة للنفط العرض والطلب إنتاج النفط جو بايدن النفط فيروس كورونا

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