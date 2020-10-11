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أخبار

حملة الرئيس المنتخب تطالب إدارة الخدمات العامة بالإقرار بفوز بايدن

الثلاثاء 24 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
حملة الرئيس المنتخب تطالب إدارة الخدمات العامة بالإقرار بفوز بايدن

حملة الرئيس المنتخب تطالب إدارة الخدمات العامة بالإقرار بفوز بايدن

الوقت-طالب مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

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الوقت-طالب مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إدارة الخدمات العامة بأن تقرّ بفوز بايدن في الانتخابات، لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.

وكالة "رويترز" نقلت عن المسؤول تلويحه باتخاذ إجراءات قانونية ضد الخدمات العامة، وقال إن هذا الجهاز عادة ما يقر بفوز المرشح الرئاسي عندما يتضح اسم الفائز.

كلام حملة بايدن جاء بعد يوم على تصريح رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية، إميلي مورفي، والتي رفضت فيه التوقيع على خطاب يسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن ببدء عمله رسمياً هذا الأسبوع.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإنّ رئيسة إدارة الخدمات العامة في إدارة الرئيس ترامب، وهي المسؤولة عن المباني الفيدرالية، تتولّى دوراً مهماً عند انتخاب رئيس جديد، يتمثّل في التوقيع على الوثيقة الرسمية الخاصة بتسليم فريق الفائز ملايين الدولارات وكلّ ما يحتاج إليه في عملية تسلّم السلطة.

ويعتبر التوقيع على مثل هذا الخطاب بمثابة الإعلان الرسميّ من قبل الحكومة الفيدرالية، وليس من وسائل الإعلام، عن الفائز في السباق الرئاسي.

في المقابل، رفعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، دعوى قضائية تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا "يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم".

وتسعى الدعوى القضائية إلى إصدار أمر قضائي طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة، وفقاً لـ"رويترز".

وشهدت ديلاوير، الأحد، حفل إعلان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، وفوز كمالا هاريس بصفتها نائباً له، عقب ساعات من إعلان النتائج.

وقال الرئيس الفائز بمنصب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، من ولايته ومقرّ حملته، إنه وصل إلى "الفوز بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ هذا البلد"، متعهداً بأن يكون "رئيساً لا يفرّق، إنما يوحد، ولا يرى ولايات حمراء وزرقاء، بل ولايات متحدة".

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تويتر" إن الانتخابات "مسروقة، وهؤلاء الأشخاص لصوص"، داعياً إلى "التدقيق في الأصوات"، مضيفاً: "لقد بدأنا للتو مرحلة الجدولة".

وتابع ترامب "نجد عدداً من الإقرارات الخطية التي تشير إلى حدوث تزوير للناخبين"، وأن "وجود مشكلة في نظام المصادقة على البطاقات، سيكون له تأثير خطير في الانتخابات بأكملها".

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