قلق في البنتاغون من شن ترامب عمليات ضد إيران قبل رحيله

الوقت-قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إنَّ مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لا يستبعدون شن الرئيس دونالد ترامب عمليات علنية أو سرية ضد إيران، أو خصوم آخرين في أيامه الأخيرة في السلطة.

الصحيفة نقلت عن اثنين من مسؤولي البيت الأبيض أنّ خطوات ترامب بدأت بإقالة وزير الدفاع مارك اسبر ولم تنته بعد.

وذكرت أنّ خطوات ترامب قد تشمل مسؤولين آخرين، ولا سيما في وكالة المخابرات المركزية، ما يعني أنّه قطع رأس بيروقراطية الأمن القومي في البلاد.

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد مع "إسرائيل" ودول خليجية لفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تنصيب جو بايدن رئيساً جديداً في كانون الثاني/يناير 2021.

وذكر الموقع أن المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إليوت أبرامز، التقى يوم الأحد في "إسرائيل" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، لبحث خطة العقوبات.

وأبلغت مصادر إسرائيليّة الموقع بأن ما وصف بمثل هذا "الطوفان" من العقوبات، سيزيد الضغط على إيران، ويمنع بايدن من العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.