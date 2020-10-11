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تقارير
قطر تفوز بدعوى جديدة ضد دول الحصار في المحاكم الأجنبية

الخطوط القطرية تكسب دعوى ضد قناة العربية في بريطانيا.. ما وراء المعركة القضائية المشحونة سياسياً

الثلاثاء 24 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
الخطوط القطرية تكسب دعوى ضد قناة العربية في بريطانيا.. ما وراء المعركة القضائية المشحونة سياسياً
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الوقت- حققت الخطوط الجوية القطرية انتصاراً في معركة قضائية خاضتها في بريطانيا ضد عدد من دول الحصار، يضاف لسلسة المكاسب التي حققتها الدوحة على الصعيد الدولي.

ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية في المحكمة العليا في المملكة المتحدة، ضد قناة العربية فيما يتعلق بنشر القناة المملوكة للسعودية، لمقاطع فيديو في  آب 2017، توضح تأثير الحصار غير القانوني الذي تقوده الرياض على دولة قطر والخطوط الجوية القطرية.

وتضمن مقطع فيديو بثته قناة العربية رسوماً مصورة تحاكي طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية يتم اعتراضها من قبل طائرة عسكرية مقاتلة، بقصد إسقاطها في سياق الحصار الجائر وغير القانوني على دولة قطر. وتم مشاهدة الفيديو المذكور على نطاق واسع في بريطانيا وفي مختلف أنحاء العالم، كما أثار المقطع موجة من الاستنكار على وسائل الإعلام.

وعلقت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية على المقطع بقولها إنه “تحذير مرعب بأن السعودية قد تقوم بتفجير طائرة ركاب قطرية في السماء”، كما وصفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية الفيديو بأنه “أكثر من استفزاز”.

وترى الخطوط الجوية القطرية بأن المقطع كان خاطئاً ومضللاً، ويهدف إلى إخافة العملاء من السفر على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية، وأن المقطع المعني جزء من سلسلة منشورات تبثها القناة المعنية بدوافع سياسية ومعادية لدولة قطر.

قرار المحكمة البريطانية العليا

وعلى الرغم من الادعاءات التي قدمتها قناة العربية، وجد قاضي المحكمة البريطانية أن الخطوط الجوية القطرية قد أثبتت فعلاً أن لديها إمكانية إثبات أن مقطع الفيديو كان زائفاً أو ينقل انطباعات خاطئة، وأن المقطع المعني نشر بنية سيئة وبقصد الإضرار بمصالح وسمعة الخطوط الجوية القطرية.

وحاولت قناة العربية التي استحوذ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على أسهم فيها، الطعن في اختصاص المحكمة العُليا في بريطانيا، وادّعت أن محاكم دبي ستكون أكثر ملاءمةً للنظر في الدعوى.

وفي قرار قضائي صدر عن المحكمة العليا في بريطانيا وجاء في 130 صفحة، أكدت المحكمة رفضها طلب العربية للطعن في اختصاصها للنظر في الدعوى. وجاء الحكم بعد الاستناد إلى أدلة مستفيضة وعقد جلسة استماع دامت 3 أيام.

ورفض القاضي بشكل قاطع الحجج التي قدمتها قناة العربية وزعمها أن محاكم دبي ستكون أكثر ملاءمة للنظر في الدعوى، مشيراً إلى تأثير الحصار و”البيئة المعادية للقطريين في دولة الإمارات”.

وتعليقاً على قرار المحكمة، قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “إن الخطوط الجوية القطرية تقوم بحماية عملياتها من مثل هذا النوع من الادعاءات الزائفة وذات الدوافع السياسية”. وأضاف الباكر في بيان له: “كنا على ثقة من أن المحكمة العليا في بريطانيا ستنتصر للعدالة في هذه القضية، نرحب بهذا القرار، ونعتبره خطوة مهمة بالنسبة للخطوط الجوية القطرية في سعيها “لإحقاق العدالة”.

قطر ودول الحصار

وتأتي الخطوة في سياق عدد من المكاسب التي حصدتها قطر في معارك قانونية دولية، ضد دول الحصار.

وسبق أن انتصرت محكمة العدل الدولية لقطر، ضد دول الحصار، وأقرت باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإكاو” في الفض في الشكوى التي قدمتها الدوحة حول الإجراءات المتخذة ضدها.

وبناء على الحكمين الصادرين عن محكمة العدل الدولية التي انعقدت في مقرها في لاهاي، من المقرر أن يستأنف مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إجراءات فض النزاع في الشكوى التي تتعلق بالإجراءات التي انتهجتها أبوظبي والرياض والمنامة والقاهرة ضد قطر.

ورفض قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع الدفوعات (الحجج) التي قدمتها الدول الأربع إلى مجلس الإيكاو بعدم الاختصاص في الملف.

وخيب تصريح رئيس محكمة العدل الدولية، عبد القوي أحمد يوسف، بأن المحكمة ترفض بالإجماع قبول الاستئناف المقدم من دول الحصار حول قضية الحظر الجوي المفروض على قطر، آمال العواصم الأربع التي راهنت على رفض القضية.

وشددت محكمة العدل الدولية على أن قطر قامت بجهود صادقة بالتواصل مع الدول الأربع للتفاوض قبل لجوئها إلى الإيكاو.

أسباب العداء لقطر

قدمت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حصار قطر ومقاطعتها منذ أوائل يونيو 2017 مجموعة من المبررات، وفرضت شروطاً للتراجع عن إجراءاتها. حيث يمكن تلخيص هذه المبررات في ستة بنود رئيسية، تشكل كلها أو بعضاً منها أسباباً حقيقية للأزمة.

1-الموقف من الثورات العربية

مثلت الثورات العربية نقطة خلاف رئيسية بين قطر ودول الخليج الفارسي الأخرى، إذ ساندت السعودية والإمارات الأنظمة القديمة أو اتجاهات قريبة منها. على الضفة الأخرى؛ إن مساندة قطر بعض المكونات المؤيدة للثورات. أدى هذا التباين في وجهات النظر إلى خلاف بدأ بالظهور في وقت مبكر، وتصاعد مع انقلاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مصر، ومهاجمته من قبل الإعلام القطري، لكن تمت السيطرة جزئياً على ذلك الخلاف باتفاق الرياض سنة 2014.

2-التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج الفارسي

اتهمت الدول المحاصرة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية، والعمل على شق الصف الداخلي السعودي، وزعزعة أمن البحرين، ومنح جنسيتها للمعارضين الخليجيين، ورغم أنه لا يمكن البت في حقيقة تلك الاتهامات كلها، إلا أن الملاحظ أن الخلاف الخليجي تصاعد بشكل سريع ومفاجئ؛ تزامناً مع إقالة الأمير محمد بن نايف عن ولاية العهد لصالح الأمير محمد بن سلمان، وقد أشارت بعض التسريبات إلى أن الإمارات لعبت دوراً في ذلك.

3-الخطاب الإعلامي القطري

مثّل الإعلام القطري واحداً من بين أهم مبررات حصار قطر، حيث اتُهمت بـ”التحريض الإعلامي، والترويج لفكر الجماعات الإرهابية عبر وسائل إعلامها”، وجعلت دول الحصار إغلاق قناة الجزيرة ووسائل الإعلام القطرية الأخرى غير الرسمية شرطاً لرفع الحصار، ورغم أن الإمارات بررت في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة أسباب مطالبتها بإغلاق قناة الجزيرة بأنها تمثل منصة لتنظيمات مثل القاعدة و”داعش”، إلا أن المطالبة بإغلاق الجزيرة قوبل برفض واسع من قبل مؤسسات صحفية وحقوقية دولية، ما دفع دول الحصار للتراجع، لتطالب لاحقاً بإيقاف قطر كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.

4-العلاقات الخارجية المتناقضة

من الأسباب المهمة للغضب الخليجي على قطر؛ أن علاقاتها الخارجية تتناقض مع خارطة تحالفات النظام العربي الرسمي، فقطر كانت على علاقات جيدة بالأنظمة التي جاءت في أعقاب الثورات، مثل الإخوان والنهضة، بينما دعمت الإمارات والسعودية نظام الرئيس السيسي في مصر، وخصوم النهضة في تونس، وخليفة حفتر في ليبيا.

وتميزت قطر بعلاقات جيدة بنظام أردوغان في تركيا، بينما وجهت اتهامات تركية للإمارات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، وظهرت قوة العلاقات التركية القطرية، في نشر قوات عسكرية تركية في قطر بمجرد اندلاع الأزمة الخليجية، كما اتهمت دول الخليج قطر بأنها على علاقات ممتازة بإيران، وطالبتها بتقليص تلك العلاقات.

5-مصالح اقتصادية

كان من بين المطالب الموجهة لقطر تعويض الدول الخليجية عن الأضرار التي طالتها نتيجة السياسة القطرية خلال السنوات الفائتة، كما لُوحظ أن العقوبات التي فُرضت على قطر، استهدفت بشكل واضح الإضرار بالاقتصاد القطري، فهل كان ذلك هدفاً مقصوداً لذاته؟ بمعنى هل كانت دول الخليج تريد إضعاف قطر اقتصادياً؟ أم كان الإضرار بالاقتصاد القطري أداة للضغط السياسي فقط؟

6-تحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة

تربط قطر بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة قوية، حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها، وتستضيف قطر قيادة العمليات المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، كما أن الوكالات الأمنية الأمريكية تربطها بقطر علاقات قوية، خاصة على صعيد تبادل المعلومات، وتستضيف قطر حماس وطالبان بناءً على طلب أمريكي، كما قال المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ديفد بترايوس.

وربما كانت الدول الخليجية عبر اتهام قطر بدعم الإرهاب، تريد إضعاف هذه العلاقات، والحلول بديلاً عن قطر كممثل أساسي للمصالح الأمريكية في المنطقة، وبالتالي تعزيز نفوذها، وتطبيق رؤيتها للمنطقة العربية.

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