عبداللهيان: اغتيال الجنرال سليماني كان خطأ استراتيجياً للبيت الابيض

الوقت- أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، أن اغتيال الجنرال قاسم سليماني خطأ استراتيجياً للبيت الابيض.

وخلال استقبال السفير البريطاني في طهران، أشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية إلى ان القناة المالية المصرفية والتبادل التجاري هو جزء من التزامات بريطانيا.

واضاف، ان بعض المسؤولين في لندن لا يلتزمون بتعهداتهم فقط بل يكيلون التهم الخاوية للجمهورية الاسلامية، مؤكدا ان هذه التصرفات غير بناءة بالنسبة لعلاقات البلدين .

وأشار عبداللهيان إلى استعداد رجال الأعمال في البلدين لتعزيز مستوى التعاون الثنائي، قائلا، هناك قدرات وامكانيات جيدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبريطانيا يمكنها أن تساعدهما في تعزيز التعاون وتسريع وتسهيل العلاقات فيما بينهما.

وانتقد عبداللهيان الإجراءات التعسفية للولايات المتحدة وبعض حلفائها المخلة بالسلام والأمن في المنطقة، مشيرا إلى استخدام الإرهاب كأداة لتفكيك الدول الإسلامية في المنطقة وانها من اسباب تضعف السلام العالمي والامن فيها.

وأشار إلى دور إيران المهم في مساعدة سوريا والعراق على محاربتهما الإرهاب، قائلا، ان الشهيد سليماني كان بطلا عالميا في مكافحة الارهاب على مستوى المنطقة والعالم وساهم بشكل كبير في امنهما والاستقرار فيهما وان اغتياله كان خطأ استراتيجيا ارتكبه البيت الابيض، مؤكدا على ضرورة استقرار السلام والأمن في المنطقة بما فيها اليمن ، و اكد على ضرورة انهاء استمرار قتل الشعب اليمني .