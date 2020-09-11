الأسير الفلسطيني: 87 أسيراً مصابون بكورونا وسط اهمال متعمد من إدارة السجون

الوقت- أكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين ، أن 87 أسيراً تأكد إصابتهم "بفيروس كورونا"، فيما تجري إدارة السجون فحوصات لكل الأسرى، في خطوة جاءت متأخرة واهمال متعمد من إدارة السجون.

وأوضح فارس في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن 87 أسيراً مصابون بفيروس كورونا في قسم (3) في سجن مجدو، وجدوا عدة حالات في أقسام أخرى، لافتاً إلى أن السجن يتكون من 4 أقسام.

وأفاد فارس، أن إدارة السجون ستجري اليوم فحص كورونا لباقي الأسرى باستثناء الأسرى الذين ثبت أنهم مصابون، حيث كان من المقرر أن يتم فحصهم الخميس الماضي، لكن هناك اهمال في هذا الأمر.

وأشار فارس إلى أن عدد من الأسرى المرضى بفيروس كورونا هم مرضى أمراض مزمنة وخطيرة، حيث أن أحد الأسرى مريض ووضعه صعب ولكن تحسن وضعه فيما بعد.

وأعرب فارس عن خشيته من تفشي المرض في باقي السجون، حيث أن الأسرى خلال تنقلهم معرضون للإصابة من خلال التنقل والاحتكاك، حيث يطالبون بتقليل الاحتكاك لأعلى درجة ولكن لم يفعلون ذلك حتى الآن.