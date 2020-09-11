الخارجية الايرانية: أمريكا انتهكت القرار 2231 ولا يمكن اعادة التفاوض حول الاتفاق النووي

الوقت- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بانه لا يمكن باي حال من الاحوال اعادة التفاوض حول الاتفاق النووي.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: لقد اعلنت ايران مرارا بان الاتفاق النووي هو حصيلة مفاوضات طويلة ليس بين ايران واميركا بل بين ايران والدول الخمس دائمة العضوية اضافة الى الاتحاد الاوروبي والمانيا والذي تحول الى قرار دولي ملزم وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

واضاف: من السذاجة التصور انه بامكان احد اعادة التفاوض حول ما تم التفاوض والتفاهم والتوقيع بشانه. اميركا انتهكت القرار 2231 وخرجت من الاتفاق النووي والحقت اضرارا كبيرة بالشعب الايراني وان مسؤولية حقوقية وقانونية تترتب على خروجها من الاتفاق.

وقال: ان ايران هي في موقف المدعي وينبغي على اميركا تحمل مسؤولية سلوكها المناقض للقوانين الدولية والمناهض للشعب الايراني.