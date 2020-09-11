مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مطار عسكري وسط روسيا

الوقت- قتل جندي 3 أشخاص بعد إطلاقه النار في مطار "بالتيمور" العسكري قرب مدينة فورونيج وسط روسيا صباح اليوم الاثنين، حسب مسؤولين محليين.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر في هيئة الطوارئ في مقاطعة فورونيج قوله، إن "عسكرياً أطلق النار من مسدس انتزعه من ضابط، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص. والآن اعتصم المهاجم في داخل وحدة عسكرية".

وأوضح المصدر، أن الضحايا هم ضابطان وجندي، في حين أصيب شخص آخر بجروح بالغة جراء الحادث ونقل إلى قسم العناية المركزة في المستشفى.

وحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن المهاجم جندي يبلغ من العمر 20 عاما، فيما أكدت قيادة المنطقة العسكرية الغربية وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها تجري عملية بحث عن الجاني.