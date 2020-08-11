موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 23 ربيع الاول 1442

إخترنا لكم

الكيان الإسرائيلي يتمدد في القارة الإفريقيّة.. لماذا عبر إثيوبيا؟

الكيان الإسرائيلي يتمدد في القارة الإفريقيّة.. لماذا عبر إثيوبيا؟ يواصل الكيان الصهيونيّ تمدده في إفريقيا وخاصة في إثيوبيا حيث اتفق الطرفان، الجمعة المنصرم، على العمل المشترك في قطاع المعلومات والأمن وما ادعوا أنّه "مكافحة الإرهاب" بالمنطقة،

باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف الإغتيالات التي خطط لها السعوديون والإماراتيون قبل وبعد اندلاع الحرب، نُفِّذت لأغراض مختلفة حتی الآن، منها خلق الانقسامات في اليمن، وإضعاف الخصوم، وتغيير المعادلات السياسية والعسكرية، وسياسة بثّ الرعب والخوف بين السياسيين اليمنيين.

الرئيس التونسي الأسبق يفتح النار على "الجامعة العربية" ويصفها بالجثة المتعفنة أشار الرئيس التونسيّ الأسبق، المنصف المرزوقي، إلى أنّ ما تُسمى "جامعة الدول العربيّة" انتهت منذ زمن بعيد، وتأكّدت نهايتها بعد عدم رفضها للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيليّ،

التحول الإماراتي في العلاقة مع سوريا الوقت- لا يخفى على أحد التحول الذي شهدته العلاقات السورية_الإماراتية منذ بداية الأزمة السورية وحتى يومنا هذا، حيث شهدنا تحولاً مفصلياً في العلاقات بدأت شرارته بين عامي 2014_2015 وهي المرحلة التي بدأت فيها الامارات تنسحب رويداً رويداً من تقديم الدعم للجماعات السورية...

الأمم المتحدة... شبح المجاعة يهدّد أبناء الشعب اليمني الوقت- حذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، يوم أمس الجمعة، من أن اليمن التي تتعرض لعدوان بربري منذ خمس سنوات ونيف معرضة لخطر المجاعة.

أخبار

مادورو يهنىء بايدن: مستعدون للحوار

مادورو يهنىء بايدن: مستعدون للحوار

الوقت-هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس المنتخب جو بايدن بفوزه في

باسيل رداً على العقوبات الأميركية: هل أنا إرهابي أو فاسد لمجرد أني لا أوافق سياستكم؟ الوقت-أكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل، أن تفاهم

بايدن ماضٍ في استعداداته للرئاسة.. وترامب: الانتخابات مسروقة! الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تويتر" إن الانتخابات "مسروقة وهؤلاء الأشخاص

بوليفيا: وسط احتفالات شعبية.. لويس آرسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً الوقت-أدى الرئيس البوليفي الجديد لويس آرسي، اليمين الدستورية

أذربيجان تعلن السيطرة على "شوشا" في ناغورنو كاراباخ.. وأرمينيا تنفي الوقت-أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن مدينة شوشا الواقعة

نتنياهو يهنىء بايدن بفوزه بالانتخابات.. ماذا قال؟ الوقت-هنأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الرئيس الديمقراطي المنتخب

"رويترز" تستعرض أسباب "تمهل" السعودية في المباركة لبايدن الوقت-تساءلت وكالة "رويترز" للأنباء عن سبب ما أسمته "تمهل" الرياض في تقديم التهنئة لمرشح الحزب

صاروخان تجريبيان تطلقهما المقاومة الفلسطينية تجاه بحر غزة الوقت- أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، صواريخ تجريبية باتجاه بحر غزة.

روحاني: الفرصة الآن متاحة أمام الإدارة الأمريكية القادمة للتعويض عن أخطاء الماضي الوقت- نصح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، الادارة الامريكية القادمة بتصحيح اخطاء الماضي والعودة لمسار الوفاء بالالتزامات الدولية.

عملية مشتركة للحشد الشعبي والقوات الأمنية شمال صلاح الدين العراقية تنطلق اليوم الوقت- انطلقت صباح اليوم الأحد، عملية أمنية مشتركة لتفتيش وتطهير جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين العراقية.

ظريف والرئيس البوليفي الجديد يبحثان تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الوقت- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الرئيس البوليفي الجديد لويس آرسي وبحث معه سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

هنية: "مثلث الشر" يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية الوقت- كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، مساء السبت، عن استراتيجية وخطة تحرك لمواجهة "مثلث الشر" الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.

مجتهد يكشف الأخطار المحدقة بابن سلمان بعد فوز بايدن الوقت- كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، الخطر الفوري على ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وذلك بعد استلام جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

شمخاني: نهاية ترامب ليست غريبة فهذا قدر التاريخ الوقت- قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني أن نهاية ترامب ليست غريبة، فهذا قدر التاريخ.

روحاني: على الإدارة الأميركية القادمة الالتزام بالقوانين الدولية الوقت-قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، "إننا نأمل أن يعي الذين فرضوا الحظر إل

عملية هجومية نوعية للقوات اليمنية على "تلة الجيش" بين جيزان وصعدة الوقت-بثّ الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعملية سيطرة القوات المسلحة اليمنية على

القوى السودانية تطلق حملة شعبية لمناهضة التطبيع مع "إسرائيل" الوقت-أعلنت "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع" في السودان انطلاق حملتها اليوم السبت، في ظلّ مساندة

إيران تحذّر من خطر حدودي.. "لن تتحمل" القواعد الإسرائيلية والإرهابيين الوقت-حذّرت القوات المسلحة الإيرانية أنها "لن تتحمل تواجد الإرهابيين"

إعلام أميركي: بايدن يفوز بولاية بنسلفانيا ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الوقت-أعلنت قناة "سي إن إن" الأميركية فوز جوزيف بايدن

ظريف: تعاوننا مع فنزويلا قانوني ومستمر حتى في المجال الدفاعي الوقت-اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن التعاون الدفاعي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

عملية مشتركة للحشد الشعبي والقوات الأمنية شمال صلاح الدين العراقية تنطلق اليوم

التحول الإماراتي في العلاقة مع سوريا

الأمم المتحدة... شبح المجاعة يهدّد أبناء الشعب اليمني

روحاني: الفرصة الآن متاحة أمام الإدارة الأمريكية القادمة للتعويض عن أخطاء الماضي

شمخاني: نهاية ترامب ليست غريبة فهذا قدر التاريخ

باسيل رداً على العقوبات الأميركية: هل أنا إرهابي أو فاسد لمجرد أني لا أوافق سياستكم؟

صاروخان تجريبيان تطلقهما المقاومة الفلسطينية تجاه بحر غزة

مادورو يهنىء بايدن: مستعدون للحوار

ظريف والرئيس البوليفي الجديد يبحثان تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين

بوليفيا: وسط احتفالات شعبية.. لويس آرسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً

هنية: "مثلث الشر" يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية

نتنياهو يهنىء بايدن بفوزه بالانتخابات.. ماذا قال؟

الرئيس التونسي الأسبق يفتح النار على "الجامعة العربية" ويصفها بالجثة المتعفنة

"رويترز" تستعرض أسباب "تمهل" السعودية في المباركة لبايدن

الكيان الإسرائيلي يتمدد في القارة الإفريقيّة.. لماذا عبر إثيوبيا؟

الاتحاد الأوروبي يدعو النظام التركي لوقف انتهاكاته في شرق المتوسط

النمسا: هذه هي الحصيلة النهائية للهجوم المسلح الذي وقع وسط العاصمة فيينا

مصر تتبع آلية "النفط مقابل الإعمار" مع العراق.. هل ستؤتي هذه الآلية أُكلها؟

الفتح: العراق لا يعنيه فوز ترامب او بايدن.. كلاهما لديه أطماع توسعية في العراق

روحاني: لا يهمنا من سيتم انتخابه في أمريكا

رفض واسع بالأمم المتحدة لعقوبات واشنطن على مسؤولين في "الجنائية الدولية"

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة

المناورات التاسعة للقوة الجوية الايرانية تنطلق اليوم

العدو الصهيوني يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلتين

صحيفة اميركية: لا فرق بين أنصار ترامب وأعضاء تنظيم داعش

الصحة الفلسطينية تطالب بإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي

قوات الاحتلال تدمر تجمعاً سكنياً شمالي الضفة وتشرد 85 فلسطينياً

بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر ستشهد أول انتخابات في تاريخها

قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا

103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة!

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي!

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة

من هو البروفيسور روبير فوريسون؟ وماذا فعلت به حرية التعبير الغربية؟

الخارجية الايرانية: الشعب الايراني لن ترعبه التصريحات المتغطرسة الوقحة لنظام الولايات المتحدة المهزوم والفوضوي

حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية

الكعبي: لدينا وثائق لم تنشر عن اغتيال سليماني والمهندس

أكثر من 39 مليون إصابة بكورونا حول والعالم والوفيات نحو مليونين

وزير خارجية العراق يسلم السيسي رسالة من الكاظمي

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

حركة عدم الانحياز توجّه رسالة لحكومة الاحتلال .. ما مضمونها؟

كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟

ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة.. العار يلتصق باسم السعودية!

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

بايدن ماضٍ في استعداداته للرئاسة.. وترامب: الانتخابات مسروقة!

الأحد 22 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
بايدن ماضٍ في استعداداته للرئاسة.. وترامب: الانتخابات مسروقة!

بايدن ماضٍ في استعداداته للرئاسة.. وترامب: الانتخابات مسروقة!

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تويتر" إن الانتخابات "مسروقة وهؤلاء الأشخاص

مواضيع ذات صلة

شمخاني: نهاية ترامب ليست غريبة فهذا قدر التاريخ

ترامب عبر تويتر: لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير

ابنة الشقيق الأكبر لترامب: عمّي يحاول تدبير انقلاب

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تويتر" إن الانتخابات "مسروقة وهؤلاء الأشخاص لصوص"، داعياً إلى "التدقق في الأصوات، ولقد بدأنا للتو في مرحلة الجدولة".

وأضاف ترامب: "نجد عدداً من الإقرارات الخطية التي تشير إلى حدوث تزوير للناخبين"، وأن "وجود مشكلة في نظام المصادقة على البطاقات، سيكون له تأثير خطير على الانتخابات بأكملها".

وأضاف ترامب في تغريدته "أنه من المستحيل تخيل أن بايدن يتفوق على أوباما في بعض الولايات"، في إشارة إلى حصول المرشح الجمهوري في عدد من الولايات على أصوات تفوق ما جمعه الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما.

ويستبعد المقربون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن يكون الأخير في موضع التراجع عن "إعلان فوزه" في الانتخابات الرئاسية، والإقرار بهزيمته أمام منافسه الديموقراطي جو بايدن.

فكما الرئيس الأميركي يؤكد محاميه رودي جولياني، إن المحاكم هي التي تعلن الفائز في الانتخابات الرئاسية و"ليس مواقع التواصل"، داعياً الأميركيين لئلا يكونوا "سخفاء"، فـ"الشبكات لا تقرر الانتخابات، إنما المحاكم تفعل". 

أما المستشار الاقتصادي لترامب لاري كودلو، فأوضح أن الرئيس "يعتزم القتال" حيث أصبح من الواضح أن الرئيس يتجه نحو الهزيمة.

وتؤيد عائلة ترامب المزاعم بحصول تزوير خلال العملية الانتخابية وفرز الأصوات، ويحثه ابناه البالغان، دونالد جونيور وإريك، على مواصلة القتال.

وعلّق دونالد جونيور، على إعلان نتيجة الانتخابات وخسارة والده، بالقول: "70 مليون جمهوري غاضب"، في إشارة إلى عدد الأصوات التي نالها والده، "دون أن تحرق أي مدينة".

لكن موقف صهر الرئيس وكبير مستشاريه جارد كوشنر، لا يزال غير واضح تجاه هذه المسألة. فقد كشفت شبكة "سي أن أن" الأميركية، أن كوشنر دعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، نقلاً عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين.

مراسل الميادين في واشنطن، استبعد صدور ذلك عن كوشنر، موضحاً أن هذه المعلومات تقع ضمن الترويج للتغطية على مواقف كوشنر، مشدداً على عدم وجود مؤشرات على تراجع ترامب.

وكان ترامب قد أعلن صراحةً خلال الساعات الماضية، أنه "فاز" في الانتخابات وأنه حصل على "71 مليون صوت قانوني"، مشككاً في النتائج الصادرة وفي طرق احتساب النتائج.

بعض مؤيدي ترامب كرئيسهم، لا يرغبون أيضاً بالاعتراف بخسارته الانتخابات، حيث تظاهر عددٌ من مناصريه في أتلانتا بولاية جورجيا، احتجاجاً على النتائج، متهمين "الديموقراطيين" بالغش وبسرقة أصوات الناخبين، ومرددين شعارات داعمة لترامب.

وفي ولاية أوريغون، نظّم تجمعٌ حاشد لأنصار ترامب، تحت عنوان: "أوقفوا حملة السرقة"، واندلعت بعض المواجهات مع مؤيدي بايدن، حيث أقدم مؤيدو ترامب وعددٌ من أعضاء جماعة "براود بويز" المتطرفة، على الاعتداء على أحد المعارضين لهم، قبل أن يدفعوه ويلكموه، إلى جانب اعتدائهم على سيارة تعود لأحد المعارضين أيضاً، وعلى بعض الصحافيين الحاضرين في مكان الحادثة.

وفيما "الجمهوريون" لا يزالون مشككين في النتائج، حسم "الديموقراطيون" أمرهم، خاصةً بعد خطاب الفوز الذي ألقاه بايدن مساء أمس السبت، والذي أعرب فيه عن رغبته بإعادة "ترميم روح" الولايات المتحدة وإعادة "الاحترام" و"الوحدة" إليها.

وأكثر من ذلك، بدأت التكهنات حول أسماء أعضاء إدارة الرئيس بايدن المقبلة، فنشر موقع "بوليتيكو" ترجيحات حول أسماء المرشحين الأوفر حظاً للمناصب الرئيسية في إدارة بايدن.

ورجّح التقرير أن تعود حقيبة وزارة الدفاع في إدارة بايدن المستقبلية، إلى المساعدة السابقة لوزير الدفاع للشؤون السياسية ميشيل فلورنوي، لتصبح بذلك أول امرأة ستتولى رئاسة البنتاغون.

فيما قد تعود حقيبة الخارجية إلى سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، أو إلى ويليام بورنس، الذي سبق أن تولى منصب نائب وزير الخارجية في إدارة أوباما.

أما منصب وزير الخزانة في إدارة بايدن، فقد يذهب إلى عضو مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي لايل برنارد.

كما وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن "بايدن يخطط لسلسلة فورية من الأوامر التنفيذية لإلغاء سياسات ترامب".

وقالت "واشنطن بوست" إن "بايدن يعتزم إصدار أوامر تنفيذية تشمل العودة للانضمام إلى معاهدة باريس للمناخ"، مشيرةً إلى أن "أوامر بايدن التنفيذية التي يعتزم إصدارها تشمل إلغاء حظر السفر على الدول ذات الغالبية المسلمة".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

أميركا جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الأميركية الحزب الجمهوري الحزب الديموقراطي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
مظاهرات بالبحرين رفضا للتطبيع مع الاحتلال
إحراق صورة محمد بن زايد والعلم الإسرائيلي في عدن
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

إخلاء القوات التركية نقاط المراقبة بريف حماة شمال غرب سوريا
انتفاضة عربية اسلامية متواصلة بعد الاساءة الفرنسية للإسلام
السودانيون.. ضد التطبيع مع الاحتلال
طرد إماراتيين دخلوا المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال