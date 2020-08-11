نتنياهو يهنىء بايدن بفوزه بالانتخابات.. ماذا قال؟

الوقت-هنأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية في رسالة على صفحته على "تويتر".

وكتب نتنياهو لبايدن: "لقد كانت لدينا علاقة شخصية طويلة ودافئة لما يقرب من 40 عاماً، وأنا أعرفك كصديق عظيم لإسرائيل. إنني أتطلع إلى العمل مع كلاكما لتعزيز التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وفي تغريدة أخرى، وجّه نتنياهو رسالة للرئيس دونالد ترامب شكره فيها على صداقته لـ"إسرائيل".

وقال نتنياهو: "شكراً لك دونالد على الصداقة التي أظهرتها لي ولدولة إسرائيل شخصياً، للاعتراف بالقدس والجولان، وللوقوف في وجه إيران، ولاتفاقات السلام التاريخية، ولإيصال التحالف الأميركي الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة".

وفي السياق، تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الانتخابات الأميركية وفوز بايدن، وقالت تحت عنوان: صداقة "إسرائيل" مع بايدن في محك اختبار".

وتناولت الصحيفة علاقة "إسرائيل" مع الرئيس المنتخب بايدن، ورأت أن عهده سيسهم في فتح علاقة جديدة، مشيرة إلى أنه رغم الحفر المتوقعة في الطريق فإن بايدن ونتنياهو سيتمكنان من بناء علاقة وإدارة حوار محترم.

وكان الاعلام الإسرائيلي قد أشار في وقت سابق إلى أن ترامب خاب أمله من نتنياهو لعدم دعم الأخير لحملته الانتخابية.

وقال موقع "والاه نيوز" الإسرائيلي إن ترامب كان يتوقع أن يدعمه نتنياهو في حملته الانتخابية، ولكن الأخير لم يعلن عن مرشحه علناً، وقال نتنياهو إنه سيكون سعيداً للعمل مع أي شخص في أميركا يريد دفع "السلام" قدماً.

هذا وألقى بايدن خطاب الفوز، عقب إعلان فوزه من قبل الإعلام الأميركي، وقال: "لنستعيد الوحدة والاحترام لأميركا".

في المقابل، ورغم احتفال "الديموقراطيين" بفوز مرشحهم، فإن ترامب رفض نتائج الانتخابات المعلنة، وقال إنه "فاز" في الانتخابات وحصل على "71.000.000 صوت قانوني"، مشدداً على حدوث "أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها".

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، بعد حصوله على 279 صوتاً في المجمع الانتخابي من أصل 538 متجاوزاً الـ270 صوتاً التي تخوله الفوز، مقابل 214 صوتاً للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بانتظار نتائج ولايات أريزونا وكارولينا الشمالية وجورجيا وألاسكا، والتي لن تغير من هوية الرئيس بعد صدورها.