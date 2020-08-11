روحاني: الفرصة الآن متاحة أمام الإدارة الأمريكية القادمة للتعويض عن أخطاء الماضي

الوقت- نصح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، الادارة الامريكية القادمة بتصحيح اخطاء الماضي والعودة لمسار الوفاء بالالتزامات الدولية.

وقال الرئيس روحاني في تصريحه اليوم الاحد خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة: ان الفرصة الان متاحة امام الادارة الاميركية القادمة للتعويض عن اخطاء الماضي والعودة لمسار الوفاء بالالتزامات الدولية من خلال احترام القواعد العالمية.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عملت على الدوام بالتزاماتها في حال الالتزام المسؤول من قبل جميع الاطراف الاخرى وتعتمد استراتيجية التعاطي البناء مع العالم.

واكد انتصار مقاومة الشعب الايراني في الحرب الاقتصادية المفروضة من قبل الادارة الاميركية واضاف: ان الشعب الايراني بمقاومته البطولية امام الحرب الاقتصادية المفروضة، اثبت بان سياسة الضغوط القصوى الاميركية محكومة بالفشل.

وقال الرئيس روحاني: لقد حان الوقت ان نشهد في ظل التعاون وتضافر الجهود بين ايران والجيران، تعزيز الامن والتنمية في المنطقة والمضي في مسار الاستقرار والنمو الاقتصادي للبلاد بمزيد من القوة والسرعة.

وفي جانب اخر من حديثه اشار رئيس الجمهورية الى البرامج الاقتصادية للحكومة واضاف: انه وفي الظروف الآيلة الى التحسن الاقتصادي تتابع الحكومة بقوة مسالة الحفاظ على قيمة العملة الوطنية ودعم الانتاج الوطني والنمو الاقتصادي في البلاد من خلال اتخاذ سياسات مالية وسيطرة مناسبة وتوجيه السيولة النقدية نحو الانتاج وتنمية الاستثمارات.

واوعز الرئيس روحاني لوزير الاقتصاد والمالية العمل في سياق الارتقاء بالانضباط المالي والميزانية، بمواصلة بيع الاسهم والممتلكات الحكومية الفائضة واصدار سندات الديون الحكومية وفقا للخطة المرسومة.