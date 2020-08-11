ظريف والرئيس البوليفي الجديد يبحثان تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين

الوقت- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الرئيس البوليفي الجديد لويس آرسي وبحث معه سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء، وجه آرسي الشكر والتقدير لوزير الخارجية الايراني لمشاركته في مراسم حفل تنصيبه التي تجري اليوم الاحد رئيسا جديدا لبوليفيا، قائلا، ان بوليفيا بصدد رفع مستوى علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

بدوره هنأ وزير الخارجية الايراني، الرئيس البوليفي المنتخب، مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات وتنمية التعاون الثنائي.

واعلن وزير الخارجية الإيراني وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب الحكومة والشعب البوليفي.

وكان وزير وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل الى العاصمة البوليفية لاباز السبت للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس البوليفي الجديد.

وكان رئيس البرلمان البوليفي في استقبال ظريف حين وصوله الى مطار لاباز المحطة الثالثة والاخيرة من جولته الاميركية اللاتينية.