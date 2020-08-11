هنية: "مثلث الشر" يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية

الوقت- كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، مساء السبت، عن استراتيجية وخطة تحرك لمواجهة "مثلث الشر" الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح هنية، خلال كلمة له في مؤتمر إلكتروني ينظّمه الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين تحت شعار "القدس أمانة.. التطبيع خيانة" أن القضية الفلسطينية تعرضت لـ"مثلث برمودا السياسي التدميري".

وأشار هنية إلى أن "المثلث التدميري" تمثّل في "صفقة القرن"، وخطة الضم، وسياسية التطبيع. ولفت إلى أن استراتيجية الإدارة الأمريكية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وبناء بيئة محيطة غير حاضنة على المستوى الرسمي "وربما أبعد من ذلك".

وذكر أن "مثلث الشر السياسي يهدف لبناء تحالف إقليمي في المنطقة يكون العدو الصهيوني متسيدًا فيه بحكم التقدم العسكري والتقني والتكنولوجي، ويتم إعادة ترتيب مصفوفة الأعداء في المنطقة ويقول إن "إسرائيل" حليف".