شمخاني: نهاية ترامب ليست غريبة فهذا قدر التاريخ

الوقت- قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني أن نهاية ترامب ليست غريبة، فهذا قدر التاريخ.

واضاف شمخاني في تغريدة له نشرها على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن المهم في ذلك (هزيمة ترامب) هو أن الشعب الأميركي بصم رافضا سلسلة من الأعمال التي ترتكز على فكرة فاشلة هي أن جميع المشاكل يمكن حلها عبر الغطرسة والبلطجة والابتزاز.

وتساءل شمخاني، هل تستوعب الحكومة المنتخبة بأن تكتب العبارة التالية "عبرة للأجيال القادمة" تحت صورتها في البيت الأبيض، بدل أن تكتب رئيس الجمهورية الخامس والأربعين تحت الصورة.