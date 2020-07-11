عملية هجومية نوعية للقوات اليمنية على "تلة الجيش" بين جيزان وصعدة

الوقت-بثّ الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعملية سيطرة القوات المسلحة اليمنية على "تلة الجيش" في وادي جارة الحدودي بين جيزان السعودية وصعدة اليمنية.

العملية الهجومية استمرت ثلاث ساعات في وادي جارة وأدت إلى مقتل وجرح العديد من عناصر "التحالف السعودي" وغنم أسلحة متنوعة، بحسب الإعلام الحربي.

وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر، نشر الإعلام الحربي في العاصمة اليمنية صنعاء، مشاهد توثق عملية هجومية للقوات المسلحة اليمنية على مواقع لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف السعودي شرق جبل النار الحدودي بين حجة اليمنية وجيزان السعودية.

وأظهرت المشاهد تبادل إطلاق النار بين الطرفين باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالتزامن مع تقدم القوات المسلحة اليمنية نحو مواقع عسكرية لقوات هادي والتحالف، بالرغم من الإسناد الجوي لطائرات التحالف لقواتها على الأرض.

ووثقت المشاهد لحظة فرار قوات هادي والتحالف بآلياتها العسكرية ومدرعاتها من مواقعها مع اشتداد ضربات الجيش واللجان الشعبية.

كما وأعلن المتحدّث باسم القوات المسلّحة اليمنية العميد يحيى سريع في 27 تشرين الأول/أوكتوبر أنّ سلاح الجو المسيّر نفّذ عمليات هجومية على هدف مهم في مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة من نوع "قاصف 2k"، وأصاب الهدف بشكل مباشر.