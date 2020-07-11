إعلام أميركي: بايدن يفوز بولاية بنسلفانيا ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 22 ربيع الاول 1442

إخترنا لكم

الاستثمار السعودي للبادية العراقية.. مشروع اقتصادي أم مؤامرة خبيثة؟

الاستثمار السعودي للبادية العراقية.. مشروع اقتصادي أم مؤامرة خبيثة؟ الوقت- إن الاستثمارات السعودية الجديدة قائمة على مسك أرض في محافظات عراقية وإن ما يجري بالضبط أن هذه الاستثمارات تقع في أماكن جداً مهمة وحساسة ما بين داعش والإرهاب والوجود الأمريكي وما بين قواتنا الأمنية وهو ما يهدد أمن العراق وسلامته وعند التدقيق في هذه العقود من الناحية الجيوستراتيجية نجد بأنها محاولة لتمدد الاقليم السني المطروح أي إنها بنى تحتية لمشروع تقسيم العراق".

بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر ستشهد أول انتخابات في تاريخها أعلن أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء المنصرم، أنّ بلاده ستجري أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر/ تشرين الأول العام المقبل، وذلك ضمن افتتاح الدورة العاديّة الـ 49 للمجلس

103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة! الوقت- 103 أعوام مرت على وعد بلفور المشؤوم، الذي حول حياة الفلسطينيين إلى جحيم، بعد أن منحت الحكومة البريطانية حينها اليهود الحق في اقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين، وقاد وعد بلفور إلى قيام فلسطين الانتدابية، التي تضم حاليا "الكيان ....

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة إن ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والعجز العام، والانخفاض الكبير في الإيرادات العامة واحتياطيات النقد الأجنبي، والديون الخارجية، أصبحت أزمات وعناوين رئيسية دائمة للاقتصاد السعودي هذه الأيام.

المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟ الوقت- بينما تواجه سلطنة عمان مشاكل اقتصادية كبيرة منذ بداية عام 2020 ، ويرافق هذا الأمر استمراراً للوتيرة التصاعدية لنسبة دين هذا البلد مقابل الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2015، قام تفشي فيروس كورونا وانعكاساته السلبية على الاقتصاد العماني، بتشديد الأزمة الاقتصادية في هذا البلد ، ما أدى إلى استمرار حاجة مسقط للمساعدات الخارجية لتحسين وضعها الاقتصادي رغم السياسات الاقتصادية الجديدة التي انتهجها السلطان هيثم، وفي هذا السياق ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن عمان تتلقى مليار دولار كمساعدات مالية من قطر

أخبار

روحاني: على الإدارة الأميركية القادمة الالتزام بالقوانين الدولية

روحاني: على الإدارة الأميركية القادمة الالتزام بالقوانين الدولية

الوقت-قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، "إننا نأمل أن يعي الذين فرضوا الحظر إل

عملية هجومية نوعية للقوات اليمنية على "تلة الجيش" بين جيزان وصعدة الوقت-بثّ الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعملية سيطرة القوات المسلحة اليمنية على

القوى السودانية تطلق حملة شعبية لمناهضة التطبيع مع "إسرائيل" الوقت-أعلنت "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع" في السودان انطلاق حملتها اليوم السبت، في ظلّ مساندة

إيران تحذّر من خطر حدودي.. "لن تتحمل" القواعد الإسرائيلية والإرهابيين الوقت-حذّرت القوات المسلحة الإيرانية أنها "لن تتحمل تواجد الإرهابيين"

إعلام أميركي: بايدن يفوز بولاية بنسلفانيا ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الوقت-أعلنت قناة "سي إن إن" الأميركية فوز جوزيف بايدن

ظريف: تعاوننا مع فنزويلا قانوني ومستمر حتى في المجال الدفاعي الوقت-اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن التعاون الدفاعي

ترامب عبر تويتر: لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير الوقت-قال الرئيس الأميركي والمرشح لولاية ثانية دونالد ترامب في تغريدة عى تويتر

الرئيس الإيراني: نأمل أن تخضع الإدارة الأمريكية القادمة للقانون وتعود إلى جميع التزاماتها الوقت- أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن أمله في أن تخضع الإدارة الأمريكية القادمة للأنظمة والقوانين وتعود إلى جميع التزاماتها.

استقالة رئيسة الوكالة الأمريكية المشرفة على مخزون الأسلحة النووية الوقت- أعلنت الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية أن رئيسة الإدارة التي تشرف على مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة النووية ليزا جوردون هاجرتي استقالت من منصبها دون إبداء الأسباب.

صحيفة عبرية: هناك دول عربية "قلقة جداً" بشأن احتمال عودة جو بايدن للاتفاق النووي مع إيران الوقت- قالت صحيفة عبرية، إن دولاً عربية "قلقة جداً" بشأن احتمال عودة جو بايدن - في حال فوزه - إلى الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات الأمريكية عنها، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يعزز تحالف هذه الدول مع "إسرائيل".

عمليات دهم وتفتيش وحملة اعتقالات يشنّها الاحتلال في الضفة الغربية الوقت- شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، الليلة الماضية وفجر اليوم، عمليات دهم وتفتيش اندلع على إثرها مواجهات، واعتقلت خلالها قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين.

بعد الاستعمار السعودي للأراضي العراقية.. شيوخ كربلاء يستنكرون الوقت- استنكر عدد كبير من شيوخ وسادات كربلاء استعمار الأراضي العراقية بحجة الاتفاقيات الجديدة مع السعودية.

بعد التطبيع .. الإمارات تستورد شحنة تمور من الكيان الإسرائيلي الوقت- يزداد الحماس في الإمارات لعقد مزيد من الصفقات التجارية مع كيان العدو الاسرائيلي بعد التطبيع، إلى درجة نسيان السلعة الوحيدة التي ينتجونها وهي التمور.

عراقجي: لن تتغير سياسة الهيمنة والبلطجة التي تنتهجها الولايات المتحدة مع تغيير الرئيس في هذا البلد الوقت- أكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، ان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على سياسات إيران المبدئية.

ارتفاع مستويات الجوع في 4 نقاط ساخنة بينها اليمن الوقت-أصدر برنامج الغذاء العالمي ومنظمة "الفاو" تقريراً مشتركاً جاء فيه أنَّ "مستويات الجوع الحاد

وصول دفعة جديدة من جثث "المرتزقة" إلى سوريا من أذربيجان الوقت-أعلن المرصد السوري المعارض عن رصده وصول دفعة جديدة من جثث "مرتزقة الفصائل" المو

الكرملين: الشائعات حول بوتين "هراء" الوقت-ردّ الكرملين على تقارير وسائل إعلام بريطانية حول إصابة الرئيس

ابنة الشقيق الأكبر لترامب: عمّي يحاول تدبير انقلاب الوقت-حذّرت ماري ترامب ابنة الشقيق الأكبر للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، من أنّ عمّها

1.8 مليون "ناخب وهمي" في أميركا وتحذير من "انتخابات قذرة" الوقت-أصدرت Judicial Watch دراسة مقارنة لإحصائيات التعداد السكاني وبيانات تسجيل الناخبين

ما سبب زيارة وفد من معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إلى أبو ظبي؟ الوقت-قال مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجام

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بعد التطبيع .. الإمارات تستورد شحنة تمور من الكيان الإسرائيلي

عمليات دهم وتفتيش وحملة اعتقالات يشنّها الاحتلال في الضفة الغربية

استقالة رئيسة الوكالة الأمريكية المشرفة على مخزون الأسلحة النووية

إيران تحذّر من خطر حدودي.. "لن تتحمل" القواعد الإسرائيلية والإرهابيين

إعلام أميركي: بايدن يفوز بولاية بنسلفانيا ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة

عراقجي: لن تتغير سياسة الهيمنة والبلطجة التي تنتهجها الولايات المتحدة مع تغيير الرئيس في هذا البلد

بعد الاستعمار السعودي للأراضي العراقية.. شيوخ كربلاء يستنكرون

القوى السودانية تطلق حملة شعبية لمناهضة التطبيع مع "إسرائيل"

الاستثمار السعودي للبادية العراقية.. مشروع اقتصادي أم مؤامرة خبيثة؟

الرئيس الإيراني: نأمل أن تخضع الإدارة الأمريكية القادمة للقانون وتعود إلى جميع التزاماتها

ظريف: تعاوننا مع فنزويلا قانوني ومستمر حتى في المجال الدفاعي

صحيفة عبرية: هناك دول عربية "قلقة جداً" بشأن احتمال عودة جو بايدن للاتفاق النووي مع إيران

ترامب عبر تويتر: لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير

بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر ستشهد أول انتخابات في تاريخها

روحاني: لا يهمنا من سيتم انتخابه في أمريكا

هجوم مسلح على جامعة كابول يؤدي لمصرع 20 شخصاً وعدد من الإصابات

النمسا: هذه هي الحصيلة النهائية للهجوم المسلح الذي وقع وسط العاصمة فيينا

بعد الإساءة للنبي الأكرم.. الخارجية الإيرانية تدعو فرنسا وبعض الدول الاوروبية للعودة عن طريقها الخاطئ

مستشار بايدن: الـ"إف 35" لـ"إسرائيل" حصراً!

الديمقراطيون يعززون سيطرتهم بمجلس النواب وصراع محتدم على الشيوخ

إعلام إسرائيلي: ترامب خاب أمله من نتنياهو لعدم دعم الأخير لحملته الانتخابية

ساعات قليلة قبل الثلاثاء الأميركي الكبير.. بايدن: لنستعيد الديموقراطية!

الفتح: العراق لا يعنيه فوز ترامب او بايدن.. كلاهما لديه أطماع توسعية في العراق

البرلمان الايراني يلزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بزيادة إنتاج وتخزين اليورانيوم المخصب

المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟

العميد زاده: الاساءة لشخصية الرسول الاكرم (ص) مؤامرة خبيثة حاكها الأعداء

ترامب يتهم بايدن والديمقراطيين بـ"سرقة الأصوات"

بعد تراجع أسعار ومبيعات النفط عالمياً.. أرامكو السعودية تشهد مزيداً من الخسائر

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟

حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

أكثر من 39 مليون إصابة بكورونا حول والعالم والوفيات نحو مليونين

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة

ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة.. العار يلتصق باسم السعودية!

احتمال تفكك ليبيا بسبب التدخلات الأجنبية.. هل ستصبح ليبيا مقسّمة مثل السودان؟

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لغتنا تجاه اميركا هي لغة الاقتدار وليست لغة اذنابها

حركة عدم الانحياز توجّه رسالة لحكومة الاحتلال .. ما مضمونها؟

الصين تدعو لإنشاء "منصة حوار متعددة الأطراف" لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي: اصابة 1425 جنديا اسرائيليا بكورونا

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية

إحصاء أميركي: أكثر من 70 مليون أدلوا بأصواتهم مبكراً في انتخابات الرئاسة

البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟

آخر التطورات في اليمن.. استمرار المغامرة المجنونة للإمارات والكيان الصهيوني في جزيرة سقطرى + صور

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

إعلام أميركي: بايدن يفوز بولاية بنسلفانيا ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة

السبت 21 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
إعلام أميركي: بايدن يفوز بولاية بنسلفانيا ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة

إعلام أميركي: بايدن يفوز بولاية بنسلفانيا ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة

الوقت-أعلنت قناة "سي إن إن" الأميركية فوز جوزيف بايدن

مواضيع ذات صلة

صحيفة عبرية: هناك دول عربية "قلقة جداً" بشأن احتمال عودة جو بايدن للاتفاق النووي مع إيران

"إسرائيل هيوم": قلق في دول عربية من فوز بايدن وتعزيزه لدور إيران

بايدن: يجب احتساب كل صوت ولن يتم إسكات الناس أو تخويفهم أو الاستسلام

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلنت قناة "سي إن إن" الأميركية فوز جوزيف بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وفي التفاصيل، أظهرت "سي إن إن" فوز بايدن بـ 273 صوت، بعد ضمانه أصوات اليهئة الناخبة في ولاية بنسلفانيا.

وحصّل بايدن 49.6% من الأصوات مقابل 49.1% لترامب في الولاية.

وحذّرت "فوكس نيوز" الأميركية من إعلان النتائج وتقول إن "وسائل الإعلام غير مخولة بإعلان اسم الفائز بالانتخابات الرئاسية"، كما تتوقع القناة "فوز بايدن بـ290 صوتاً في الكلية الانتخابية مقابل 214 صوتاً لترامب".

أما "سي إن إن" و "سي بي إس" تتوقعان فوز بايدن بـ273 صوتاً في الكلية الانتخابية مقابل 213 صوتاً لترامب.

وقال بايدن متوجهاً للأميركيين "أنا فخور بأنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم، وأعدكم بأنني سأكون رئيساً لكل الأميركيين، وسأكون عند حسن ظنكم وإيمانكم بي".

وأضاف بايدن: "حان الوقت لتجاوز الغضب والتصريحات القاسية وتوحيد الصفوف كشعب واحد.. حان الوقت كي تتحد أميركا".

وعقب الإعلان، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرشح لولاية ثانية إن "الانتخابات لم تحسم بعد وما زالت بعيدة عن النهاية، وبايدن يتعجل بإعلان فوزه على نحو مزيف".

وقال محامي ترامب إن "حملة ترامب سترفع دعوى في المحكمة يوم الإثنين المقبل".

في السياق، قالت مصادر صحفية من داخل البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب يعزز فرق محاميه بعناصر مخضرمة لتحدي النتائج غير المكتملة"، وفق تعبيرها. كما أشارت إلى أن "حملة ترامب الانتخابية مصممة على التوجه قضائياً لتحدي الإعلان العاجل عن النتائج".

وقبل إعلان النتائج بوقت قصير، أعلن ترامب في تغريدة عى تويتر إنه "فاز في هذه الانتخابات بفارق كبير".

ووضع "تويتر" إشارة على تغريدة ترامب تشير إلى أن "المصادر الرسمية لم تعلن النتائج بعد".

كما قال الرئيس الأميركي في بيان له أمس الجمعة: "نعتقد أن الشعب الأميركي يستحق شفافيّة كاملة في جميع عمليات فرز الأصوات والمصادقة على الانتخابات".

ترامب أشار إلى أنّه "منذ البداية قلنا يجب عدّ الأصوات، ويجب عدم احتساب بطاقات الاقتراع غير القانونيّة، ومع ذلك فقد واجهنا مقاومة لهذا المبدأ الأساسي من قبل الديمقراطيين".

وشدد على أنّه "سيواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونيّة لضمان ثقة الشعب الأميركي في حكومتنا"، مضيفاً: "لن أتخلى عن القتال من أجل الشعب الأميركي والأمة".

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مساعدين مقربين من ترامب، قولهم إنه "لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات في حال وقوعها".

وأوضحت المصادر أنّ الرئيس "لم يقم بإعداد خطاب التنازل الذي عادة ما يلقيه المرشح الخاسر في الانتخابات".

بالتزامن، أفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية بأن بعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض، بدأوا في التراجع بهدوء عن دعم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ونقلت الشبكة عن مصادر تأكيدها أن هذه الخطوة جاءت، بعد نشر النتائج الأولية لفرز الأصوات في بنسيلفانيا وجورجيا.

وأضافت نقلاً عن مستشار كبير للرئيس ترامب قوله عن السباق الانتخابي: "لقد قضيّ الأمر"، فيما قال مستشار آخر عن ترامب: "إنه في عزلة".

وأشارت المصادر إلى أنه لا يزال هناك بعض المساعدين والحلفاء حول الرئيس "يخبرونه بما يريد أن يسمعه".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب الانتخابات الأميركية 2020 جو بايدن الولايات المتحدة الأميركية ولاية بنسلفانيا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
مظاهرات بالبحرين رفضا للتطبيع مع الاحتلال
إحراق صورة محمد بن زايد والعلم الإسرائيلي في عدن
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

إخلاء القوات التركية نقاط المراقبة بريف حماة شمال غرب سوريا
انتفاضة عربية اسلامية متواصلة بعد الاساءة الفرنسية للإسلام
السودانيون.. ضد التطبيع مع الاحتلال
طرد إماراتيين دخلوا المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال