استقالة رئيسة الوكالة الأمريكية المشرفة على مخزون الأسلحة النووية

الوقت- أعلنت الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية أن رئيسة الإدارة التي تشرف على مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة النووية ليزا جوردون هاجرتي استقالت من منصبها دون إبداء الأسباب.

ونقلت رويترز عن الإدارة قولها في بيان أمس أن “وليام بوكليس يتولى الآن منصب مدير الإدارة الوطنية للأمن الوطني بالإنابة”.

وأثار هذا الإجراء انتقادات من السيناتور جيمس إينهوف الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة الذي أشاد بجوردون هاجرتي موضحا أن طلب وزير الطاقة دان برويليت استقالتها يثبت أنه لا يعرف ما يفعله في شؤون الأمن القومي ويظهر عدم احترام تام لطبيعة شبه مستقلة للإدارة الوطنية للأمن النووي.

وكانت جوردون هاجرتي أول امرأة تتولى رئاسة الإدارة الوطنية للأمن النووي عندما تولت منصبها أوائل عام 2018.