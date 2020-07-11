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  السبت 21 ربيع الاول 1442

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أخبار

صحيفة عبرية: هناك دول عربية "قلقة جداً" بشأن احتمال عودة جو بايدن للاتفاق النووي مع إيران

السبت 21 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
صحيفة عبرية: هناك دول عربية "قلقة جداً" بشأن احتمال عودة جو بايدن للاتفاق النووي مع إيران
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الوقت- قالت صحيفة عبرية، إن دولاً عربية "قلقة جداً" بشأن احتمال عودة جو بايدن - في حال فوزه - إلى الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات الأمريكية عنها، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يعزز تحالف هذه الدول مع "إسرائيل".

وقال مسؤول سعودي كبير -لم تسمه- لصحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن هناك تكهنات بأن يُعزز انتخاب بايدن، وإبرامه اتفاقاً نووياً جديداً مع طهران، التحالف الإقليمي بين "إسرائيل" والدول العربية.

وأضاف: "إذا توجه بايدن إلى إيران فإن ذلك سيتركنا نحن وإسرائيل وحدنا بمواجهة ايران، دون الولايات المتحدة وأوروبا، وعليه فإن التحالف سيتعزز"، على حد تعبيره.

وبات بايدن قاب قوسين أو أدنى من الفوز بكرسي البيت الأبيض، بعد تقدمه على ترامب في عدد من الولايات المتأرجحة كبنسلفانيا وجورجيا ونيفادا.

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