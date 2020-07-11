عراقجي: لن تتغير سياسة الهيمنة والبلطجة التي تنتهجها الولايات المتحدة مع تغيير الرئيس في هذا البلد

الوقت- أكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، ان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على سياسات إيران المبدئية.

وفي مقابلة مع اذاعة طهران وفي معرض رده على تاثير نتائج الانتخابات الامريكية على ايران، قال عراقجي: ان نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية، لن تؤثر على السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف مساعد وزير الخارجية: لن تتغير سياسة الهيمنة والبلطجة التي تنتهجها الولايات المتحدة مع تغيير الرئيس في هذا البلد، ولكن مع تغير الاشخاص قد تمارس طرق وأساليب جديدة في السياسة الأميركية.

وتابع عراقجي قائلا: من المؤكد أن سياسات إيران المبدئية، التي تقوم على مواجهة الهيمنة ومقاومة الضغوط غير القانونية، لن تتأثر بالانتخابات الأميركية، لكن من الطبيعي أنه في حال نشوء ظروف جديدة، ستتبنى الجمهورية الإسلامية الايرانية الأساليب والحلول المناسبة وفق تلك الظروف لتأمين مصالحها ومواجهة أي ضغوط جديدة أو تهديدات محتملة.

وردا على احتمال عودة الرئيس الأميركي الجديد الى الاتفاق النووي ورد فعل إيران، قال عراقجي: من السابق لأوانه الحديث حول هذا الموضوع، هناك العديد من التحديات، ولكن علينا أولا أن ننتظر ونلاحظ السياسات الجديدة المحتملة في الولايات المتحدة.