الكرملين: الشائعات حول بوتين "هراء"

الوقت-ردّ الكرملين على تقارير وسائل إعلام بريطانية حول إصابة الرئيس فلاديمير بوتين بمرض باركنسون واصفاً اياها بـ "الهُراء".

المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، وفي تعليق على تقرير صحيفة (the sun)، قال إنّ كل شيء على ما يرام بالنسبة للرئيس، وهو لن يتجه للتنحّي العام المقبل كما أوردت الصحيفة البريطانية.

وقال بيسكوف رداً على سؤال صحفي عمًا إذا كان بوتين ينوي الاستقالة: "لا، هو بصحة ممتازة".

وأضاف أن تقرير الصحيفة البريطانية "لا يتضمن شيئاً يجدر التعليق عليه"، وقال: "هذا محض هراء. الرئيس يتمتع بصحة جيدة".

وكانت "ذا صن" ادعت في وقت سابق أن بوتين مصاب بمرض بارينسون، وأنه يعتزم الاستقالة مطلع العام المقبل.