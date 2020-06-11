ابنة الشقيق الأكبر لترامب: عمّي يحاول تدبير انقلاب

الوقت-حذّرت ماري ترامب ابنة الشقيق الأكبر للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، من أنّ عمّها يحاول تدبير انقلاب على خلفيّة تخلّفه عن منافسه الديمقراطيّ في انتخابات الرئاسة.

وقالت إنه يحاول بشكلٍ يائس نزع الشرعية عن الانتخابات، ومؤكّدة وجوب أن يتدخّل أحدٌ لإيقافه، موجّهة انتقادات إلى قيادات الحزب الجمهوري لعدم فعلهم أي شيء على خلفيّة إدلاء ترامب بادعاءات باطلة بشأن الاحتيال في التصويت، وإطلاقه تهديدات قانونية وزعمه بشكل خاطئ أنه فاز في التصويت.

وأضافت أنّ ترامب أصبح في موقف لم يكن فيه من قبل حيث لا يستطيع الاعتماد على حليف كان سينقذه ويقدّم الكفالة مقابله.

وفي آخر إحصائيات عمليات الفرز في الانتخابات الرئاسية، تقدّم بايدن على ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بأكثر من 5587 صوتا بعد فرز أكثر من 95 % من الأصوات.

وذكر مركز "إديسون" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حصل على 49.5% من الأصوات في بنسلفانيا، مقابل 49.2% لمنافسه الديموقراطي جو بايدن بعد فرز 95% من الأصوات.

وأعلن مركز "إديسون" أن المرشح الديموقراطي قلّص الفارق مع الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا إلى أقل من 0.1%. فيما لا تزال عمليات عد الأصوات تجري في الولايات الخمس المتبقية.

وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهام خصومه الديموقراطيين بسرقة الانتخابات الرئاسية، مؤكداً رفضه احتساب الأصوات التي وصلت بعد الانتخابات، ملوّحاً باللجوء إلى أعلى محكمة في البلاد.

بالتوازي، انتقد نواب وحكام جمهوريون مواقف ترامب، متهمين إياه بتقويض أسس الديموقراطية.

وقال حاكم ولاية ميريلاند الجمهوري لاري هوغان: "لا يمكن الدفاع عن تصريحات ترامب التي تقوض العملية الديموقراطية"، داعياً إلى احترام النتائج، إذ "لا يوجد ما هو أهم من ديموقراطيتنا"، وفق هوغان.

بدوره، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، آدم شيف، بعد انتهاء كلمة ترامب: "ما رأيناه للتو كان أكثر اللحظات خداعاً ومناهضة للديموقراطية في تاريخ الرئاسة. كذب دونالد ترامب باستمرار بشأن انتخاباتنا، وقوّض أساس ديموقراطيتنا. سنقوم باحتساب كل صوت. لا يهم ما يقول".

من جهته، قال المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن في تغريدة على "تويتر": "يجب احتساب كل صوت، ولن يتم إسكات الناس أو تخويفهم أو الاستسلام".

وخلال موجة احتجاجات اندلعت في نيويورك بالتزامن مع عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، اعتقلت الشرطة أكثر من 50 شخصاً.

وفي سياتل، تعرضت امرأة لإصابات خطيرة خلال حملة اعتقالات شنّتها الشرطة ضد محتجين في محيط الكابيتول هيل. وفي كل من ولايتي ميشيغن وأريزونا، تظاهر مؤيدون لترامب، مطالبين بوقف عملية فرز الأصوات.

ونقل مراسل "سي أن أن" عن أحد مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرئيس ومساعديه أجروا مناقشات بشأن إمكان ترشحه في انتخابات العام 2024 في حال خسارته أمام خصمه جو بايدن.

وقالت قناة "أن بي سي"، نقلاً عن مسؤول في البنتاغون، إن وزير الدفاع مارك إسبر أعد كتاب استقالته، فيما نفى البنتاغون التقارير الواردة بهذا الشأن، واصفاً إياها بـ"المضللة وغير الدقيقة".