شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة ترامب وتصفها بـ"حفلة أكاذيب"

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 20 ربيع الاول 1442

إخترنا لكم

بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر ستشهد أول انتخابات في تاريخها

بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر ستشهد أول انتخابات في تاريخها أعلن أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء المنصرم، أنّ بلاده ستجري أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر/ تشرين الأول العام المقبل، وذلك ضمن افتتاح الدورة العاديّة الـ 49 للمجلس

103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة! الوقت- 103 أعوام مرت على وعد بلفور المشؤوم، الذي حول حياة الفلسطينيين إلى جحيم، بعد أن منحت الحكومة البريطانية حينها اليهود الحق في اقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين، وقاد وعد بلفور إلى قيام فلسطين الانتدابية، التي تضم حاليا "الكيان ....

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة إن ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والعجز العام، والانخفاض الكبير في الإيرادات العامة واحتياطيات النقد الأجنبي، والديون الخارجية، أصبحت أزمات وعناوين رئيسية دائمة للاقتصاد السعودي هذه الأيام.

المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟ الوقت- بينما تواجه سلطنة عمان مشاكل اقتصادية كبيرة منذ بداية عام 2020 ، ويرافق هذا الأمر استمراراً للوتيرة التصاعدية لنسبة دين هذا البلد مقابل الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2015، قام تفشي فيروس كورونا وانعكاساته السلبية على الاقتصاد العماني، بتشديد الأزمة الاقتصادية في هذا البلد ، ما أدى إلى استمرار حاجة مسقط للمساعدات الخارجية لتحسين وضعها الاقتصادي رغم السياسات الاقتصادية الجديدة التي انتهجها السلطان هيثم، وفي هذا السياق ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن عمان تتلقى مليار دولار كمساعدات مالية من قطر

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية الوقت- بعد الاتهامات الجديدة التي وجهتها بعض القوى السياسية السنية ، يتضح أن هنالك مؤامرة واضحة وجارية تحت عنوان دومينو المؤامرات لإخراج قوات الحشد الشعبي من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في العراق وحكومة إقليم كردستان. وإستنادًا الى هذه المؤامرة يتم تنفيذ مؤامرة أمريكية صهيونية بذريعة التسوية بين حكومة الإقليم وبغداد.

أخبار

1.8 مليون "ناخب وهمي" في أميركا وتحذير من "انتخابات قذرة"

1.8 مليون "ناخب وهمي" في أميركا وتحذير من "انتخابات قذرة"

الوقت-أصدرت Judicial Watch دراسة مقارنة لإحصائيات التعداد السكاني وبيانات تسجيل الناخبين

ما سبب زيارة وفد من معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إلى أبو ظبي؟ الوقت-قال مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجام

"وول ستريت جورنال": واشنطن تعتزم فرض عقوبات على جبران باسيل الوقت-نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين، أنه من

الدولار يستقر والنفط يتراجع بظل ضبابية الانتخابات الأميركية وتفشي كورونا الوقت-استقر الدولار مقابل العديد من العملات، اليوم الجمعة، لكن متعاملين يقولون إن

شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة ترامب وتصفها بـ"حفلة أكاذيب" الوقت-قطعت شبكات تلفزيونية أميركية عديدة، مساء أمس الخميس، النقل المباشر للكلمة الت

"إسرائيل هيوم": قلق في دول عربية من فوز بايدن وتعزيزه لدور إيران الوقت-ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن دولاً عربية "قلقة جداً"، بشأن

بايدن: يجب احتساب كل صوت ولن يتم إسكات الناس أو تخويفهم أو الاستسلام الوقت-قال المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن، في تغريدة على تويتر:

"سألجأ إلى أعلى محكمة".. ترامب يجدد اتهام الديموقراطيين بسرقة الانتخابات الوقت-اتهم رئيس الولايات المتحدة الجمهوري دونالد ترامب خصومه

في عملية نوعية... الحشد الشعبي يقضي على إمدادات "داعش" في الأنبار الوقت-اختتمت قيادة عمليّات الأنبار للحشد الشعبيّ اليوم الخميس، عمليّة نوعيّة استمرت 3 أيام في صحراء

إعلام إسرائيلي: ترامب خاب أمله من نتنياهو لعدم دعم الأخير لحملته الانتخابية الوقت-قال موقع "والاه نيوز" الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يشعر

انخفاض أسعار النفط بسبب ضبابية نتائج الانتخابات الأميركية الوقت-انعكست الضبابية التي تحيط بالانتخابات الأميركية على

مادورو: نرفض أن تعطي واشنطن شعوب العالم دروساً في الديمقراطية الوقت-أكّد الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو رفضه أن تعطي

قرار أممي حول الجولان السوري.. الجعفري: رسالة مهمة الوقت-صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة قرار يقضي

ترامب: الضرر الذي أصاب مصداقية نظامنا وصل إلى نظام الانتخاب الرئاسي الوقت-قال الرئيس الأميركي والمرشح "الجمهوري" لولاية ثانية، دونالد ترامب، إنّ "محاميه

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة الوقت-اتهم مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بارتكاب

الرئيس الايراني: الحكومة الامريكية القادمة ستذعن للشعب الإيراني ولا سبيل لديها غير ذلك الوقت- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن الحكومة الاميركية أي كانت ستذعن للشعب الايراني ولا سبيل لديها غير ذلك.

أنصار ترامب يحتشدون بالبنادق والمسدسات خارج مركز اقتراع في أريزونا الوقت- تجمع حشد من أنصار ترامب، بعضهم مسلح ببنادق ومسدسات، خارج مركز اقتراع في أريزونا مساء أمس الأربعاء بعد تردد شائعات لا أساس لها عن عدم فرز أصوات للرئيس الجمهوري عن عمد.

هيئة الأسرى: أعداد الأسرى المصابين بكورونا داخل سجن جلبوع ترتفع كثيراً الوقت- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الأربعاء، إن أعداد الأسرى المصابين بكورونا داخل سجن جلبوع ارتفعت بشكل كبير.

الأمم المتحدة تصوّت لمصلحة قرار يقضي بانسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي من كامل الجولان السوري المحتل الوقت- صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتاً لمصلحة قرار يقضي بانسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

الحوثي: موقف الدول المشاركة بالعدوان على اليمن يسوده ضباببية الترقب الوقت- قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، ان "موقف الدول الخليجية المشاركة بالعدوان على اليمن يسوده ضباببية الترقب فالشيء الواضح أنهم في هذه الانتخابات لم يستطيعوا التصريح انهم مع المرشح الفائز "

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

في عملية نوعية... الحشد الشعبي يقضي على إمدادات "داعش" في الأنبار

ترامب: الضرر الذي أصاب مصداقية نظامنا وصل إلى نظام الانتخاب الرئاسي

إعلام إسرائيلي: ترامب خاب أمله من نتنياهو لعدم دعم الأخير لحملته الانتخابية

مادورو: نرفض أن تعطي واشنطن شعوب العالم دروساً في الديمقراطية

"سألجأ إلى أعلى محكمة".. ترامب يجدد اتهام الديموقراطيين بسرقة الانتخابات

"إسرائيل هيوم": قلق في دول عربية من فوز بايدن وتعزيزه لدور إيران

انخفاض أسعار النفط بسبب ضبابية نتائج الانتخابات الأميركية

"وول ستريت جورنال": واشنطن تعتزم فرض عقوبات على جبران باسيل

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة

قرار أممي حول الجولان السوري.. الجعفري: رسالة مهمة

منطقة "الخيلانية" بعد مجزرة "داعش".. القوات العراقية واللجان الشعبية توجه ضربات موجعة للإرهابيين + صور

الدولار يستقر والنفط يتراجع بظل ضبابية الانتخابات الأميركية وتفشي كورونا

بايدن: يجب احتساب كل صوت ولن يتم إسكات الناس أو تخويفهم أو الاستسلام

ما سبب زيارة وفد من معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إلى أبو ظبي؟

الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً.. الأمم المتحدة تحذّر من سوء التغذية الحادّ لأطفال اليمن+ صور

مصادر أمنية إسرائيلية يؤكدون التعرض لهجوم سيبراني عطل الكهرباء بالكيان

بايدن: نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات

هجوم مسلح على جامعة كابول يؤدي لمصرع 20 شخصاً وعدد من الإصابات

مستشار بايدن: الـ"إف 35" لـ"إسرائيل" حصراً!

الديمقراطيون يعززون سيطرتهم بمجلس النواب وصراع محتدم على الشيوخ

صحيفة اميركية: لا فرق بين أنصار ترامب وأعضاء تنظيم داعش

"المصالحة الروسي": جماعات إرهابية تعتزم قصف إدلب واتهام دمشق وموسكو

الدعم السعودي لفرنسا في الحرب ضد الاسلام ... كواليس دور الرياض

الرئيس الايراني: الحكومة الامريكية القادمة ستذعن للشعب الإيراني ولا سبيل لديها غير ذلك

الخارجية الايرانية: إيران لا تطيق وجود الصهاينة والإرهابيين بالقرب من حدودها

إعلام إسرائيلي: ترامب خاب أمله من نتنياهو لعدم دعم الأخير لحملته الانتخابية

أحدث التطورات على الساحة اليمنية.. المقاومة تباغت مرتزقة السعودية مجدداً جنوب الجوف

مادورو: نرفض أن تعطي واشنطن شعوب العالم دروساً في الديمقراطية

روسيا ملتزمة بـ "الاتفاقية العسكرية" مع أرمينيا ... فهل تريد حرباً أم حلّاً سلمياً؟

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة

حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟

لماذا لن تكون أمريكا قوة عظمى في ولاية ترامب الثانية؟

كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟

كاتب "إسرائيلي": "إسرائيل" تنهار أمام أعيننا والحكومة لا تعرف كيف تدير الأزمة

السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل... على ماذا تشكرها "اليونيسيف" بالضبط؟

الإعلان عن منظومة دفاع جوي إيرانية الصنع تضاهي "أس-300" الروسية

محسن رضائي: إيران تدعم عراقا مستقلا وموحدا وذا سيادة

بعد التطبيع المخزي.. أول سفينة اماراتية تصل ميناء حيفا

عشيرة عربية في الحسكة تمهل "قسد" 48 ساعة للإفراج عن أحد شيوخها

عراقيون يتظاهرون أمام السفارة الفرنسية في بغداد.. والسبب؟

"النقد الدولي": استبعاد السودان من قائمة الإرهاب ستزيل عقبة كانت تواجهه

علييف يعلن استعداد باكو للاتفاق على وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ

إمرأة بريطانية تتهم وزير التسامح الإماراتي بالاعتداء عليها جنسياً في أبو ظبي

"رويترز": الحكومة السودانية مستعدة للتطبيع مع "إسرائيل" إذا وافق البرلمان

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة ترامب وتصفها بـ"حفلة أكاذيب"

الجمعة 20 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة ترامب وتصفها بـ"حفلة أكاذيب"

شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة ترامب وتصفها بـ"حفلة أكاذيب"

الوقت-قطعت شبكات تلفزيونية أميركية عديدة، مساء أمس الخميس، النقل المباشر للكلمة الت

مواضيع ذات صلة

"سألجأ إلى أعلى محكمة".. ترامب يجدد اتهام الديموقراطيين بسرقة الانتخابات

إعلام إسرائيلي: ترامب خاب أمله من نتنياهو لعدم دعم الأخير لحملته الانتخابية

ترامب: الضرر الذي أصاب مصداقية نظامنا وصل إلى نظام الانتخاب الرئاسي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قطعت شبكات تلفزيونية أميركية عديدة، مساء أمس الخميس، النقل المباشر للكلمة التي ألقاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من البيت الأبيض، بسبب تضمنّها "سيلاً من الأكاذيب"، بشأن نزاهة الانتخابات التي يبدو أن ترامب مع تقدّم عمليات فرز الأصوات على وشك خسارتها، أمام منافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وفي حين لا يزال فرز الأصوات مستمراً في عدد من الولايات الأساسية التي لم تحسم النتيجة فيها بعد، اتّهم ترامب خصومه الديموقراطيين بالسعي لسرقة الانتخابات منه، من دون أن يقدّم أيّ دليل على ذلك، أو يذكر أي واقعة محدّدة تسند هذا الاتّهام.

وما إن قال ترامب أمام الصحافيين "إذا أحصيتم الأصوات الشرعية أفُز بسهولة. إذا أحصيتم الأصوات غير الشرعية، يمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منّا". قطعت شبكة "أم أس أن بي أس" على الفور نقلها المباشر لكلمة ترامب.

وقال المذيع براين وليامز "حسناً، ها نحن مرة أخرى أمام موقف غير عادي. ليس علينا أن نتوقف عن نقل تصريح رئيس الولايات المتحدة فحسب، بل أن نصحّح ما يقوله رئيس الولايات المتحدة".

وسرعان ما لحقت بركب "أم أس أن بي أس" شبكتا "أن بي سي نيوز" و"إيه بي سي نيوز" فقطعتا النقل المباشر لوقائع ما قال البيت الأبيض إنّه سيكون مؤتمراً صحافياً، قبل أن يتبيّن أنّه خطاب ألقاه ترامب، وسارع فور انتهائه إلى مغادرة القاعة من دون أن يجيب على أي سؤال.

أما شبكة "سي أن أن" التي نقلت التصريح الرئاسي كاملاً فوصفته بـ"حفلة أكاذيب".

وقال المذيع جايك تابر، وهو أحد نجوم المحطّة، فور انتهاء ترامب من الكلام، "يا لها من ليلة حزينة للولايات المتّحدة.. أن تسمع رئيسها يتّهم الناس زوراً بمحاولة سرقة الانتخابات".

ووصف تابر تصريح ترامب بأنّه "حفلة أكاذيب"، وقال إنّ الملياردير الجمهوري "ساق الكذبة تلو الكذبة بشأن سرقة الانتخابات من دون أن يقدّم أي دليل" على ذلك.

وفي آخر إحصائيات عمليات الفرز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، نشر مركز إديسون للأبحاث نتائج فرز الأصوات في كل من ولاية بنسلفانيا وجورجيا، وأكد أن بايدن قلص الفارق مع ترامب في بنسلفانيا.

وزيرة خارجية ولاية بنسلفانيا كاثي بوكفار شددت من جهتها على أنه ليس لديها "علم بوجود أي عمليات تزوير"، وقالت: "لا مكان هنا للسياسة الحزبية ومهمتنا ضمان انتخابات نزيهة".

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب "أم أس أن بي أس" الانتخابات الأميركية 2020 سي أن أن الولايات المتحدة الأميركية وسائل الاعلام الأميركية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
مظاهرات بالبحرين رفضا للتطبيع مع الاحتلال
إحراق صورة محمد بن زايد والعلم الإسرائيلي في عدن
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

إخلاء القوات التركية نقاط المراقبة بريف حماة شمال غرب سوريا
انتفاضة عربية اسلامية متواصلة بعد الاساءة الفرنسية للإسلام
السودانيون.. ضد التطبيع مع الاحتلال
طرد إماراتيين دخلوا المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال