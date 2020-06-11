بايدن: يجب احتساب كل صوت ولن يتم إسكات الناس أو تخويفهم أو الاستسلام

الوقت-قال المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن، في تغريدة على تويتر: "يجب احتساب كل صوت، ولن يتم إسكات الناس أو تخويفهم أو الاستسلام".

وأضاف بايدن في كلمة له من ولاية ديلاوير أمس الخميس: "يجب احتساب كل صوت، وهذا ما يحصل. ليس لدينا أي شك بفوزنا في الانتخابات".

وقال: "ليس لدينا أي شك في أنه، وبعد الانتهاء من الفرز، سيتم إعلان فوزي والسيناتورة كامالا هاريس. لهذا، أطلب من الجميع التحلّي بالهدوء"، داعياً إلى التروّي والصبر مع استمرار عملية فرز الأصوات.

وبينما تستمرّ عمليّات فرز الأصوات في عددٍ من الولايات الأميركيّة، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطالبته بوقف فرز أصوات الانتخابات عبر البريد.

وفي تغريدةٍ على حسابه الرسميّ على "تويتر"، كتب ترامب: "أوقفوا فرز الأصوات".

وحصل المرشح الديموقراطي جو بايدن حتى الآن على 253 صوتاً في "الكليّة الانتخابيّة"، فيما لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستقراً على 214 صوتاً، بحسب مركز "أديسون" للأبحاث وشبكة "سي. أن. أن".

ولم تحسم نتيجة التصويت حتى الساعة في 6 ولايات، وهي أريزونا (11 صوتاً في الكليّة الانتخابيّة)، جورجيا (16 صوتاً)، نيفادا (6 أصوات)، كارولاينا الشمالية (15 صوتاً)، بنسيلفانيا (20 صوتاً)، وألاسكا (3 أصوات).

وأعلن مركز "أديسون" للأبحاث تقدّم ترامب على بايدن في 3 ولايات مهمة، هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات.

وأشار المركز إلى أن ترامب "حصل على 50.3% من الأصوات، مقابل 48.4% لبايدن بعد إحصاء 92% من أصوات بنسيلفانيا"، فيما جاءت النسبة في ولاية جورجيا الحاسمة على التالي: ترامب 49.5% من الأصوات، مقابل 49.2% لبايدن، بعد فرز 98% من الأصوات.

أمّا في أريزونا، فتقدم بايدن على ترامب، وحصل مع فرز 86% من الأصوات على 50.4% مقابل 48.2% لترامب. وفي ولاية نيفادا، تقدم المرشح الديموقراطي بعد فرز 88% بنسبة 49.4%، مقابل 48.5% لمنافسه الجمهوريّ.

وحتى الآن، حصل المرشح الديموقراطي على 72,096,563 من الأصوات، فيما حصل الرئيس الأميركي على 68,339,815 صوتاً.

وقالت وزيرة خارجية ولاية بنسلفانيا كاثي بوكفار: "تم فرز نحو 99% من الأصوات في الولاية".

وأضافت بوكفار: "لا تزال لدينا مئات الآلاف من البطاقات ليتم عدها، وسيتم احتساب الغالبية العظمى منها بحلول يوم الجمعة. أوراق الاقتراع التي وصلت مؤخراً أقل بكثير من المتوقع".

كما أكدت أنها ليس لديها "علم بوجود أي عمليات تزوير".