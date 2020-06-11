"سألجأ إلى أعلى محكمة".. ترامب يجدد اتهام الديموقراطيين بسرقة الانتخابات

الوقت-اتهم رئيس الولايات المتحدة الجمهوري دونالد ترامب خصومه الديموقراطيين بسرقة الانتخابات الرئاسية، من دون أن يقدّم أيّ دليل عليه.

وأكد ترامب رفضه احتساب الأصوات التي وصلت بعد الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيلجأ إلى أعلى محكمة في البلاد.

وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، قال ترامب إنه كان سيحقق فوزاً سهلاً في الانتخابات الرئاسية لو كانت الأصوات تحتسب بطريقة قانونية صحيحة، مضيفاً: "إذا أحصيتم الأصوات الشرعية فسأفوز بسهولة. وإذا أحصيتم الأصوات غير الشرعية، فيمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منّا".

وتحدّث عن دعاوى قضائية تقدّمت بها حملته، متهماً الحزب الديموقراطي بأنه يحاول تزوير الانتخابات وهندسة نتائجها وفق ما يرغب.

وقال: "على الرّغم من التدخّل الذي لم يسبق له مثيل في الانتخابات من قبل وسائل الإعلام الرئيسية وعالم الأعمال وعمالقة التكنولوجيا، فقد فزنا، وبأرقام تاريخية، والاستطلاعات كانت خاطئة عمداً".

وشدّد على أنّ "الموجة الزرقاء التي أعلنوا عنها لم تحصل"، في إشارة إلى ما توقّعته استطلاعات رأي عديدة قبل الانتخابات من أنّ الديموقراطيين الذين يتّخذون اللون الأزرق شعاراً لهم سيحقّقون فوزاً جارفاً في الانتخابات.

وأسهب ترامب في كلمته في سرد مزاعم واتهامات بالفساد، من دون أن يقدّم أيّ دليل على أيّ منها، وقال: "لا يمكننا السماح لأحد بتكميم أفواه ناخبينا واختلاق نتائج"، وأردف قائلاً: "أشعر بأنّ القضاء يجب أن يبتّ الأمر في نهاية المطاف".

وحالما انتهى من إلقاء كلمته أمام الصحافيين، غادر ترامب القاعة من دون أن يجيب على أي سؤال.

حاكم ولاية ميريلاند الجمهوري لاري هوغان علّق على تصريحات ترامب، وقال إنه "لا يمكن الدفاع عن تصريحات الرئيس الليلة التي تقوّض عمليتنا الديموقراطية".

وأضاف: "أميركا تقوم بفرز الأصوات، ويجب أن نحترم النتائج كما فعلنا من قبل. لا يوجد أهم من ديموقراطيتنا".

بدوره، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، آدم شيف، بعد انتهاء كلمة ترامب: "ما رأيناه للتو كان أكثر اللحظات خداعاً ومناهضة للديموقراطية في تاريخ الرئاسة. كذب دونالد ترامب باستمرار بشأن انتخاباتنا، وقوّض أساس ديموقراطيتنا. سنقوم باحتساب كل صوت. لا يهم ما يقول".

أما عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، آدم كينزينغر، فعلق على "تويتر" عقب خطاب ترامب قائلاً: "نريد احتساب كل صوت، نعم كل صوت قانوني (بالطبع)، ولكن إذا كانت لديك مخاوف مشروعة بشأن الاحتيال، فقدم الدليل واذهب به إلى المحكمة، توقف عن نشر معلومات مغلوطة، هذا جنون".

وكان الرئيس الأميركي جدد مطالبته بوقف فرز الأصوات، فيما رفض القضاء الأميركي دعوى قضائيّة لحملته لوقف إحصاء الأصوات في ميشيغن، في الوقت الذي لم تحسم نتيجة التصويت حتى الساعة في 6 ولايات.

وأعلن مركز "أديسون" للأبحاث تقدّم ترامب على بايدن في 3 ولايات مهمة، هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات.

كما أعلن المركز أنه بعد فرز 95% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، حصل ترامب على 49.6% مقابل 49.2% لبايدن. وبعد فرز 86% من الأصوات في ولاية أريزونا الحاسمة، حصل ترامب على 48.2% مقابل 50.4% لبايدن.

في المقابل، شدد المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن مجدداً على وجوب احتساب كل صوت، وقال إنه لن يتم إسكات الناس أو تخويفهم أو الاستسلام.

وأكد بايدن في كلمة له من ولاية ديلاوير ، أمس الخميس، أنه "يجب احتساب كل صوت، وهذا ما يحصل. ليس لدينا أي شك بفوزنا في الانتخابات".