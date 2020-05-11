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  الجمعة 20 ربيع الاول 1442

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أخبار

انخفاض أسعار النفط بسبب ضبابية نتائج الانتخابات الأميركية

الخميس 19 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
انخفاض أسعار النفط بسبب ضبابية نتائج الانتخابات الأميركية

انخفاض أسعار النفط بسبب ضبابية نتائج الانتخابات الأميركية

الوقت-انعكست الضبابية التي تحيط بالانتخابات الأميركية على

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الوقت-انعكست الضبابية التي تحيط بالانتخابات الأميركية على أسواق النفط التي انخفضت اليوم الخميس.

وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش (10:56 بتوقيت موسكو)، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 60 سنتاً أو 1.53% إلى 38.55 دولاراً للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً أو 1.55% إلى 40.59 دولاراً للبرميل.

عقود الخامين كانت قد قفزت بنحو 4% أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرت "رويترز". كذلك أسعار النفط كانت ارتفعت قبل يومين تزامناً مع الانتخابات الأميركية،

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، صرّح في وقت سابق من اليوم، بأن عدم اليقين في نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة له عواقب سلبية محتملة على الشؤون الدولية والاقتصادية.

وبحسب الإحصاء الراهن للأصوات لا يزال الجمهوريون محافظين على سيطرتهم على مجلس الشيوخ، فيما سيحصل الديموقراطيون على أغلبية طفيفة في مجلس النواب.

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خام تكساس دونالد ترامب الانتخابات الأميركية 2020 روسيا جو بايدن النفط العالمي النفط

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