مادورو: نرفض أن تعطي واشنطن شعوب العالم دروساً في الديمقراطية

الوقت-أكّد الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو رفضه أن تعطي واشنطن دروساً في الديمقراطية لشعوب العالم.

مادورو لفت أيضاً إلى رفض كراكاس تدخل الآخرين في شؤونها الداخلية، مشدّداً على أنّ بلاده تعرف كيف تعالج مشاكلها الاقتصاديةَ والسياسيةَ بطريقة متحضّرة.

كلام مادورو جاء في معرض التعليق على ما يرافق الانتخابات الرئاسيةَ الاميركية من اعتراضات واتهامات متبادَلة بين المرشحين ترامب وبايدن.

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية معلّقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية التي يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.

يذكر أن الولايات المتحدة وسّعت قائمة العقوبات ضد فنزويلا في أيلول/سبتمبر الماضي، كما أدرجت وزارة التجارة الأميركية 47 فرداً وكياناً قانونياً ضمن القائمة السوداء.