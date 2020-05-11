قرار أممي حول الجولان السوري.. الجعفري: رسالة مهمة

الوقت-صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة قرار يقضي بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الجولان السوريّ المحتل.

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، لفت الى أنّ التصويت يعدّ رسالة مهمة موجّهة من المجتمع الدولي إلى كلّ من يحاول إضفاء صبغة شرعية أحادية الجانب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.

ولفت الجعفري إلى أن"الرسالة المهمة الأخرى موجهة من المجتمع الدولي لكل من يحاول إضفاء صبغة شرعية أحادية الجانب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل".

وجدد الجعفري إدانة سوريا بأشد العبارات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل مؤكداً أنه "غير شرعي وغير أخلاقي ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 497 لعام 1981".

وقال إن "الحكومة السورية تعتبر الورقة التي وقعها الرئيس ترامب بتاريخ الـ 25 من آذار 2019 وأهداها لرئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجرّد تصرف أحادي الجانب صادر عن طرف لا يملك الصفة ولا الأهلية السياسية ولا القانونية ولا الأخلاقية ليقرر مصائر شعوب العالم أو ليتصرف بأراض هي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية"، مشدداً على أن أي إجراءات أحادية بحق الجولان المحتل هي إجراءات باطلة ولاغية ولا أثر قانونياً لها.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع في آذار/ مارس العام الماضي الاعتراف الرسمي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل خلال استقباله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً إن"أي اتفاق سلام في المستقبل ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار قوة سوريا وإيران وحزب الله".