منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 19 ربيع الاول 1442

إخترنا لكم

بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر ستشهد أول انتخابات في تاريخها

بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر ستشهد أول انتخابات في تاريخها أعلن أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء المنصرم، أنّ بلاده ستجري أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر/ تشرين الأول العام المقبل، وذلك ضمن افتتاح الدورة العاديّة الـ 49 للمجلس

103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة! الوقت- 103 أعوام مرت على وعد بلفور المشؤوم، الذي حول حياة الفلسطينيين إلى جحيم، بعد أن منحت الحكومة البريطانية حينها اليهود الحق في اقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين، وقاد وعد بلفور إلى قيام فلسطين الانتدابية، التي تضم حاليا "الكيان ....

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة إن ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والعجز العام، والانخفاض الكبير في الإيرادات العامة واحتياطيات النقد الأجنبي، والديون الخارجية، أصبحت أزمات وعناوين رئيسية دائمة للاقتصاد السعودي هذه الأيام.

المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟ الوقت- بينما تواجه سلطنة عمان مشاكل اقتصادية كبيرة منذ بداية عام 2020 ، ويرافق هذا الأمر استمراراً للوتيرة التصاعدية لنسبة دين هذا البلد مقابل الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2015، قام تفشي فيروس كورونا وانعكاساته السلبية على الاقتصاد العماني، بتشديد الأزمة الاقتصادية في هذا البلد ، ما أدى إلى استمرار حاجة مسقط للمساعدات الخارجية لتحسين وضعها الاقتصادي رغم السياسات الاقتصادية الجديدة التي انتهجها السلطان هيثم، وفي هذا السياق ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن عمان تتلقى مليار دولار كمساعدات مالية من قطر

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية الوقت- بعد الاتهامات الجديدة التي وجهتها بعض القوى السياسية السنية ، يتضح أن هنالك مؤامرة واضحة وجارية تحت عنوان دومينو المؤامرات لإخراج قوات الحشد الشعبي من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في العراق وحكومة إقليم كردستان. وإستنادًا الى هذه المؤامرة يتم تنفيذ مؤامرة أمريكية صهيونية بذريعة التسوية بين حكومة الإقليم وبغداد.

أخبار

إعلام إسرائيلي: ترامب خاب أمله من نتنياهو لعدم دعم الأخير لحملته الانتخابية

إعلام إسرائيلي: ترامب خاب أمله من نتنياهو لعدم دعم الأخير لحملته الانتخابية

الوقت-قال موقع "والاه نيوز" الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يشعر

ترامب: الضرر الذي أصاب مصداقية نظامنا وصل إلى نظام الانتخاب الرئاسي الوقت-قال الرئيس الأميركي والمرشح "الجمهوري" لولاية ثانية، دونالد ترامب، إنّ "محاميه

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة الوقت-اتهم مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بارتكاب

الرئيس الايراني: الحكومة الامريكية القادمة ستذعن للشعب الإيراني ولا سبيل لديها غير ذلك الوقت- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن الحكومة الاميركية أي كانت ستذعن للشعب الايراني ولا سبيل لديها غير ذلك.

أنصار ترامب يحتشدون بالبنادق والمسدسات خارج مركز اقتراع في أريزونا الوقت- تجمع حشد من أنصار ترامب، بعضهم مسلح ببنادق ومسدسات، خارج مركز اقتراع في أريزونا مساء أمس الأربعاء بعد تردد شائعات لا أساس لها عن عدم فرز أصوات للرئيس الجمهوري عن عمد.

هيئة الأسرى: أعداد الأسرى المصابين بكورونا داخل سجن جلبوع ترتفع كثيراً الوقت- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الأربعاء، إن أعداد الأسرى المصابين بكورونا داخل سجن جلبوع ارتفعت بشكل كبير.

الأمم المتحدة تصوّت لمصلحة قرار يقضي بانسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي من كامل الجولان السوري المحتل الوقت- صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتاً لمصلحة قرار يقضي بانسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

الحوثي: موقف الدول المشاركة بالعدوان على اليمن يسوده ضباببية الترقب الوقت- قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، ان "موقف الدول الخليجية المشاركة بالعدوان على اليمن يسوده ضباببية الترقب فالشيء الواضح أنهم في هذه الانتخابات لم يستطيعوا التصريح انهم مع المرشح الفائز "

رتل أميركي مكون من 200 عجلة دفع رباعي يصل إلى قاعدة عين الأسد الجوية الوقت- كشف مصدر امني، الاربعاء، عن وصول نحو 200 عجلة اميركية الى قاعدة عين الاسد الجوية غرب الانبار .

المجلس التشريعي الفلسطيني يطلق حملة دولية لمناهضة التطبيع الوقت- أطلق المجلس التشريعي الفلسطيني، حملة دولية لمناهضة التطبيع، وذلك بمشاركة برلمانيين من 20 دولة حول العالم.

العميد زاده: الاساءة لشخصية الرسول الاكرم (ص) مؤامرة خبيثة حاكها الأعداء الوقت- ندّد قائد سلاح الجو الايراني العميد طيار عزيز نصير زاده بالاساءة الاخيرة لشخصية الرسول الاكرم (ص) وعدّها مؤامرة خبيثة حاكها أعداء الاسلام.

بدء جولة ظريف إلى اميركا اللاتينية.. فنزويلا المحطة الاولى الوقت- وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى فنزويلا المحطة الأولى من جولته في اميركا اللاتينية والتي ستقوده إلى ثلاث دول حيث كان في استقباله نظيره الفنزويلي خورخي اريازا.

العدو الصهيوني يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلتين الوقت- اعتقلت قوات العدو الصهيوني، اليوم الأربعاء، نحو 18 مواطناً فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

الاتحاد الأوروبي يدعو النظام التركي لوقف انتهاكاته في شرق المتوسط الوقت- دعا الاتحاد الأوروبي مجدداً اليوم النظام التركي إلى وقف انتهاكاته أحادية الجانب في شرق البحر المتوسط بعد إعلان انقرة تمديد مهمة التنقيب عن الغاز في المنطقة.

229 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة اليمنية الوقت- جددت قوى العدوان السعودي انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية منفذة 229 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الصحة الفلسطينية تطالب بإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أهمية تدخل الصليب الأحمر والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقانون الدولي.

الحشد الشعبي ينفّذ عملية نوعية تُكلل بالنجاح في النجف الاشرف الوقت- نجح قاطع عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، الأربعاء، بالإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة النجف الاشرف.

الديمقراطيون يعززون سيطرتهم بمجلس النواب وصراع محتدم على الشيوخ الوقت-أفادت تقديرات بأن الديمقراطيين عززوا سيطرتهم على مجلس النواب الأميركي، في حين

روحاني: لا يهمنا من سيتم انتخابه في أمريكا الوقت-قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، لا يهمنا من سيتم انتخابه رئيساً

سانا: قوات (التحالف الدولي) ومرتزقته تختطف 10 مدنيين في ريفي دير الزور والحسكة الوقت-قالت وكالة سانا السورية ان قوات مما يسمى التحالف الدولي ومرتزقته من ميليشيا “قسد”

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

العميد زاده: الاساءة لشخصية الرسول الاكرم (ص) مؤامرة خبيثة حاكها الأعداء

الحشد الشعبي ينفّذ عملية نوعية تُكلل بالنجاح في النجف الاشرف

الأمم المتحدة تصوّت لمصلحة قرار يقضي بانسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي من كامل الجولان السوري المحتل

"ماهر الأخرس".. معركة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن الكرامة الوطنية والانسانية

الصحة الفلسطينية تطالب بإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي

العدو الصهيوني يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلتين

الحرب على اليمن درس عظيم للدول الحرة في العالم.. إرادة المقاومة يمكن أن تغير مصير التطورات

بعد 50 عاماً على تأسيسها.. قطر ستشهد أول انتخابات في تاريخها

منظومة باور 373 الإيرانية تتفوق على منظومة S300 الروسية

الحوثي: موقف الدول المشاركة بالعدوان على اليمن يسوده ضباببية الترقب

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة

229 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة اليمنية

هل تنقلب الحرب ضد مفتعلها.. الكيان الصهيوني يتخبّط أمام لبنان

الرئيس الايراني: الحكومة الامريكية القادمة ستذعن للشعب الإيراني ولا سبيل لديها غير ذلك

رتل أميركي مكون من 200 عجلة دفع رباعي يصل إلى قاعدة عين الأسد الجوية

من هو البروفيسور روبير فوريسون؟ وماذا فعلت به حرية التعبير الغربية؟

الأطفال اليمنيون يموتون جوعاً.. الأمم المتحدة تحذّر من سوء التغذية الحادّ لأطفال اليمن+ صور

من الشرق الأوسط إلی شرق المتوسط... ساحات صراع بين أردوغان وابن زايد

الاحتلال يمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

مصر تتبع آلية "النفط مقابل الإعمار" مع العراق.. هل ستؤتي هذه الآلية أُكلها؟

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة

المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟

التحالف الامريكي يقرّ بمقتل أكثر من 1400 مدني بالخطأ في العراق وسوريا

صحيفة اميركية: مخاوف من استغلال ترامب للسلطة إن لم تعجبه نتائج الانتخابات

عراقجي يصل إلى موسكو في إطار جولته حول النزاع في ناغورنو كاراباخ

مصادر أمنية إسرائيلية يؤكدون التعرض لهجوم سيبراني عطل الكهرباء بالكيان

وزير الداخلية الفرنسي: نتوقع المزيد من الهجمات

انفجار أنبوب غاز في المثنى.. وعمل إرهابي يستهدف النفط في كردستان

أرمينيا لدينا أدلة دامغة على إرسال تركيا مسلّحين إلى ناغورنو كاراباخ

حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

"صراع الممالك" يتحول لـ"حرب ناعمة" بين دول مجلس التعاون الخليجيّ.. ماذا بعد الحملات المضللة؟

"جدار العزل الصهيوني الذكي" هل تحوّله المقاومة الفلسطينية غبياً؟

ماهر الأخرس يقاوم من سرير المرض.. إضراب في سبيل الحرية

بعد أكثر من 10 ساعات من المحادثات .. اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا يدخل حيّز التنفيذ

اجتماع ثلاثي... الإمارات وإسرائيل وألمانيا اليوم في برلين

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟

ترامب يستخدم عبارة تليق بنفسه فقط خلال تحذيره إيران!

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟

العميد احمد علي كودرزي: الامن مستتب في الحدود تماما

الرئيس السوري يتهم تركيا باستخدام الإرهابيين في معارك قره باغ

إنجازات المقاومة الفلسطينية تفنّد أكاذيب الصهاينة وتجعلهم سخرية العالم

خلال اتصال هاتفي .. ظريف ولافروف يؤكدان على الحل الدبلوماسي لتسوية النزاع في قره باغ

كتائب حزب الله: المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على عدم خروجها من العراق

قاليباف: ندين بشدة المواقف الفرنسية البشعة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة

الخميس 19 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة

الوقت-اتهم مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بارتكاب

مواضيع ذات صلة

أنصار ترامب يحتشدون بالبنادق والمسدسات خارج مركز اقتراع في أريزونا

ترامب يتهم بايدن والديمقراطيين بـ"سرقة الأصوات"

الفتح: العراق لا يعنيه فوز ترامب او بايدن.. كلاهما لديه أطماع توسعية في العراق

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-اتهم مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بارتكاب "استغلال فاضح للسلطة"، وذلك بسبب طلبه وقف فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء هذه العملية.

وقال النائب الألماني مايكل يورغ لينك منسق المراقبين الدوليين المكلفين مراقبة هذا الاقتراع، في مقابلة مع صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ"، "الأمر المقلق حقاً هو طلب الرئيس الأميركي وقف فرز الأصوات وسط الأبهة الرئاسية في البيت الأبيض محاطاً بكل رموز السلطة بسبب انتصاره المزعوم. هذا استغلال فاضح للسلطة".

ويحتاج جو بايدن حتى اللحظة لـ6 أصوات فقط في الكليّة الانتخابيّة ليصبح رئيساً للبلاد، بينما توقف رصيد دونالد ترامب عند 214 صوتاً. ومدن أميركيّة تشهد أعمال عنف خلال مظاهرات أعقبت الانتخابات.

 شرطة بورتلاند اعتقلت رجلًا قالوا إنه كان مسلحاً ببندقية خلال احتجاجات في المدينة - 4 نوفمبر 2020 (أ.ف.ب)

وتراوحت الأربعاء ردود فعل الحكومات حول العالم على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة حيث يبدو المرشح الديموقراطي جو بايدن على وشك الفوز على خصمه الرئيس دونالد ترامب.

ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان السياسيين الأميركيين إلى "ترسيخ الثقة بالعملية الانتخابية وبالنتائج".

وشدد ماس الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على ضرورة "التحلي بالصبر وانتظار" انتهاء عمليات الفرز.

وفي وقت سابق، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية آنيغريت كرامب-كارنباور عن قلقها "من وضع متفجر جداً" في الولايات المتحدة حيث أعلن ترامب فوزه قبل انتهاء فرز الأصوات، محذرة من "أزمة دستورية"، وقالت إن "هذا أمر يثير قلقنا جميعاً".

من جهته، أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بناء "علاقة جديدة عبر الأطلسي، تشكل شراكة جديدة"، بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية أياً تكن نتيجتها.

وقال لودريان إن "اختيار الرئيس يعود إلى الأميركيين. وينبغي علينا بعدها أن نعمل مع الشخصية المنتخبة ومع الحكومة الأميركية الجديدة، مهما حصل".

أما الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو فقد كان صريحاً جداً في ما يخصّ الانتخابات الأميركية، وقال لمناصريه أمام القصر الرئاسي في برازيليا "تعلمون من أدعم، أنا واضح". وأضاف "علاقتي بترامب جيدة. آمل أن ينتخب رئيساً لولاية ثانية".

ونسج بولسونارو الملقّب بـ"ترامب المنطقة الاستوائية" علاقات وثيقة مع رئيس الولايات المتحدة الجمهوري.

أما بريطانيا، فقد أكّدت أن علاقتها مع الولايات المتحدة "ستُعزز أياً كان الفائز" مشيرةً إلى الخلاف مع واشنطن بشأن اتفاقية باريس للمناخ.

وأكّد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن "الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا ونحن مقتنعون بأن علاقتنا ستُعزز، أياً كان المرشح الذي سيفوز في الانتخابات".

ورفض رئيس الوزراء بوريس جونسون وهو "حليف شعبوي" لترامب، اتخاذ موقف حول إعلان الرئيس الجمهوري فوزه قبل انتهاء فرز الأصوات، عندما سُئل عن ذلك في مجلس العموم.

لكن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أكّد أنه "ليس قلقا" بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب جان-إيف لودريان الانتخابات الأميركية 2020 شتوتغارتر تسايتونغ بوريس جونسون بريطانيا الولايات المتحدة جو بايدن البيت الأبيض الاتحاد الأوروبي واشنطن باريس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
مظاهرات بالبحرين رفضا للتطبيع مع الاحتلال
إحراق صورة محمد بن زايد والعلم الإسرائيلي في عدن
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

إخلاء القوات التركية نقاط المراقبة بريف حماة شمال غرب سوريا
انتفاضة عربية اسلامية متواصلة بعد الاساءة الفرنسية للإسلام
السودانيون.. ضد التطبيع مع الاحتلال
طرد إماراتيين دخلوا المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال