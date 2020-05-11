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  الخميس 19 ربيع الاول 1442

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أخبار

أنصار ترامب يحتشدون بالبنادق والمسدسات خارج مركز اقتراع في أريزونا

الخميس 19 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
أنصار ترامب يحتشدون بالبنادق والمسدسات خارج مركز اقتراع في أريزونا
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الوقت- تجمع حشد من أنصار ترامب، بعضهم مسلح ببنادق ومسدسات، خارج مركز اقتراع في أريزونا مساء أمس الأربعاء بعد تردد شائعات لا أساس لها عن عدم فرز أصوات للرئيس الجمهوري عن عمد.

وردد المحتجون هتافات تقول "أوقفوا السرقة!" و"احسبوا صوتي!"

وتجمع المحتجون، وأغلبهم دون كمامات، خارج إدارة انتخابات مقاطعة ماريكوبا في فينكس في حين تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق ضئيل في الولاية المحورية.

وأعلنت بعض وسائل الإعلام فوز بايدن في أريزونا لكن حملة ترامب تقول إن الأمر لم يحسم بعد.

وفوز بايدن بأريزونا سيعطي الديمقراطيين 11 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي وهو ما يمثل دعما كبيرا لمسعاه لدخول البيت الأبيض في حين يقلل بشدة فرص ترامب للحصول على فترة ولاية ثانية.

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جو بايدن مركز اقتراع أريزونا أنصار ترامب فينكس بنادق ومسدسات عدم فرز أصوات مقاطعة ماريكوبا

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