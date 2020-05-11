هيئة الأسرى: أعداد الأسرى المصابين بكورونا داخل سجن جلبوع ترتفع كثيراً

الوقت- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الأربعاء، إن أعداد الأسرى المصابين بكورونا داخل سجن جلبوع ارتفعت بشكل كبير.

ووصل عدد الأسرى المصابين بكورونا إلى 90، مع ظهور أعراض تعب شديد على بعضهم.

وبينت الهيئة أن إدارة السجن تمتنع عن توفير المعقمات والكمامات للأسرى المصابين، ما يجبرهم على شرائها من حسابهم الخاص.

من جهة أخرى، طالبت مؤسسات حقوقية مختصة بشؤون الأسرى بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السّن، الذين يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم؛ وذلك لخطورة الأوضاع الصحية داخل سجون الاحتلال.

ودعت كل من: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز حريات، خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة رام الله، الأربعاء، بمشاركة وزيرة الصحة مي الكيلة، إلى الضغط على الاحتلال؛ لإنهاء اعتقال الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام منذ 101 يوم، الذي وصل إلى وضع صحي بالغ الخطورة.

واعتبرت المؤسسات أن استمرار سلطات الاحتلال باعتقال الأسير الأخرس بمثابة عملية تصفية واضحة بحقه.

وأعربت عن بالغ قلقها من الأوضاع الصعبة والخطيرة التي يواجهها الأسرى في ظل الظرف الاستثنائي، والارتفاع المتصاعد في نسبة الإصابات بفيروس كورونا بينهم في سجن "جلبوع"

وكان الأسرى في سجن "جلبوع" أغلقوا السجن بالكامل يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد اقتحامه بوحشية من قبل وحدات القمع الخاصة، والاعتداء على الأسرى، والتنكيل بهم، والعبث بممتلكاتهم وتخريبها، إلى جانب استخدام جميع أدوات القمع من الهراوات وأعقاب البنادق وغيرها.