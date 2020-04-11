العميد زاده: الاساءة لشخصية الرسول الاكرم (ص) مؤامرة خبيثة حاكها الأعداء

الوقت- ندّد قائد سلاح الجو الايراني العميد طيار عزيز نصير زاده بالاساءة الاخيرة لشخصية الرسول الاكرم (ص) وعدّها مؤامرة خبيثة حاكها أعداء الاسلام.

وقال عزیز نصیر زاده، في كلمته خلال استقباله لكوادر سلاح الجو من أهل السنة ومهنّئاً بذكرى المولد النبوي (ص) الشريف، إن جميع المسلمين شيعة وسنة يعتقدون بالتوحيد ونبوة الرسول الاكرم (ص) ويتكاتفون معاً في سبيل هدف مقدس واحد يتمثل بإعلاء كلمة الاسلام في العالم برمته كما ان معيار تقييم الاشخاص يتمثل بالتقوى.

وأضاف: إن من بين خبائث أعداء الاسلام هو الاساءة للرسول الاكرم (ص) حيث أبدى المسلمون احتجاجاتهم وأكدوا أنهم لايطيقون الاساءة لمقدساتهم مطلقاً.

ولفت الى ان هدف الاستكبار العالمي والصهيونية يتمثل بتاجيج نيران الحروب في مختلف البلدان الاسلامية ومنها افغانستان والعراق واليمن وليبيا وغيرها واشعال النزاعات بين المسلمين ويخططون لاتلاف ثروات المسلمين وطاقاتهم في الحروب التي يشعلونها بينهم.

وأكد على ضرورة تحلي جميع المسلمين في العالم بالوعي واليقظة حيال هذا المخطط الاستكباري القديم.

ونوه الى ان ظاهرة الارهاب مصنّعة على يد اميركا وبريطانيا وفي المقابل فإن الاسلام هو دين السلام والمحبة وعلى الجميع ابلاغ رسالته في مناطقهم والتحلي بالوعي ازاء الحروب النفسية التي يشنها الاعداء وأن لايسمحوا لهم بالتغلغل بين صفوفهم.