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أخبار

بدء جولة ظريف إلى اميركا اللاتينية.. فنزويلا المحطة الاولى

الأربعاء 18 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
بدء جولة ظريف إلى اميركا اللاتينية.. فنزويلا المحطة الاولى
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الوقت- وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى فنزويلا المحطة الأولى من جولته في اميركا اللاتينية والتي ستقوده إلى ثلاث دول حيث كان في استقباله نظيره الفنزويلي خورخي اريازا.

وفي هذا الصدد ، غرد وزير الخارجية الفنزويلي على تويتر أنه استقبل صباح اليوم الاربعاء بالتوقيت المحلي نظيره الايراني محمد جواد ظريف وكتب يقول ان اللقاءات بين مسؤولي البلدين من شانها تعزيز الاخوة والتحالف الاستراتيجي بين الجانبين .

وقال إن إيران وفنزويلا أظهرتا تضامنهما وشجاعتهما في مواجهة التهديدات والهجمات ، مضيفا أن ظريف ستكون لديه برنامج عمل مكثف خلال إقامته في فنزويلا.

وأعلن المتحدث باسم السلك الدبلوماسي الايراني ان  سعيد خطيب زاده ، كان قد اعلن خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو يوم الاثنين ، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف  سيقوم الثلاثاء بجولة في اميركا اللاتينية تقوده الى فنزويلا وبوليفيا وكوبا و وستكون زيارته لبوليفيا بهدف الحضور في مراسم تنصيب الرئيس البوليفي الجديد لويس آريس.

في مقابلة حصرية مع مراسل وكالة انباء فارس ، تحدث سعيد خطيب زاده عن أسباب زيارة ظريف للبلدين الآخرين ، كوبا وفنزويلا وقال ان كوبا وفنزويلا من بين الشركاء السياسيين لإيران الإسلامية في منطقة أمريكا اللاتينية ، التي تتمتع منذ فترة طويلة بتعاون سياسي واسع  مع بعضها البعض على صعيد العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية .

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ظريف فنزويلا اميركا اللاتينية

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