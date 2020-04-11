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  الأربعاء 18 ربيع الاول 1442

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أخبار

العدو الصهيوني يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلتين

الأربعاء 18 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
العدو الصهيوني يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلتين
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الوقت- اعتقلت قوات العدو الصهيوني، اليوم الأربعاء، نحو 18 مواطناً فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات العدو اعتقلت مواطنين اثنين من مدينة الخليل، و2 آخرين من بلدة يطا.

وفي جنين، اعتقلت قوات العدو، 3 شبان من منازلهم في بلدة قباطية.. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات العدو شابا بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في مدينة بيت لحم.

وفي القدس المحتلة، شنت قوات العدو اليوم، حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين فلسطينيين من بلدتي الطور وعناتا.

وقالت مصادر محلية إن قوات العدو اعتقلت 7 مواطنين من الطور.. و3 مواطنين من بلدة عناتا.

وفي السياق قررت قوات العدو الصهيوني، اليوم، إبعاد نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، بعد انتهاء الإبعاد السابق لمدة أسبوع.

وأفادت مصادر مقدسية، أن ما يسمى "قائد قوات الاحتلال" في القدس قرر إبعاد الدكتور ناجح بكيرات 6 أشهر عن المسجد الأقصى، ويشمل قرار الإبعاد البلدة القديمة وكل الطرق المؤدية للمسجد الأقصى.

واعتقلت قوات العدو الشيخ بكيرات صباح الأربعاء الماضي، بعد دهم وتفتيش مكان عمله في مديرية التعليم الشرعي والوعظ والإرشاد قرب باب السلسلة، وسلمته قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى مدة أسبوع، وقرارا بمراجعة المخابرات بعد تلك المدة.

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