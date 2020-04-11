الاتحاد الأوروبي يدعو النظام التركي لوقف انتهاكاته في شرق المتوسط

الوقت- دعا الاتحاد الأوروبي مجدداً اليوم النظام التركي إلى وقف انتهاكاته أحادية الجانب في شرق البحر المتوسط بعد إعلان انقرة تمديد مهمة التنقيب عن الغاز في المنطقة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المفوضية الأوروبية قولها في بيان “إعلان البحرية التركية مواصلة أنشطة المسح الزلزالي والذي يؤثر على المناطق البحرية اليونانية والقبرصية أمر مؤسف للغاية وخاصة في ضوء المحاولات البناءة الجارية على جميع المستويات للحوار”.

وأضاف البيان “ما يجري سيخلق المزيد من التوترات وانعدام الثقة في المنطقة بدلا من المساهمة في إيجاد الحلول الدائمة” لافتا إلى أن “الحوار والامتناع عن الإجراءات الأحادية من العناصر المهمة جدا لبيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر المتوسط”.

وأـصدر النظام التركي الأحد الماضي إخطارا جديدا عبر النظام الملاحي البحري الدولي “نافتكس” ينص على تمديد مهمة “أوروتش رئيس” في منطقة تقع جنوب جزيرة رودس اليونانية حتى الـ 14 من الشهر الجاري.