229 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة اليمنية

الوقت- جددت قوى العدوان السعودي انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية منفذة 229 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة قوله إن خروقات قوى العدوان تضمنت تحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية والتحيتا و41 خرقاً بقصف مدفعي و184 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.