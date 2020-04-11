الحشد الشعبي ينفّذ عملية نوعية تُكلل بالنجاح في النجف الاشرف

الوقت- نجح قاطع عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، الأربعاء، بالإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة النجف الاشرف.

وذكر اعلام الحشد، في بيان ان" قوة من استخبارات قاطع الفرات الأوسط للحشد الشعبي بالاشتراك مع استخبارات اللواء الثاني بالحشد، واستنادا لمعلومات دقيقة نفذت عملية نوعية تكللت بالنجاح في النجف الاشرف".

وأضاف، ان" العملية شهدت القاء القبض على المتهم (س ص ع) الصادرة بحقه مذكرة قضائية / ٤ إرهاب، مشيرا الى ان المتهم من سكنة محافظة صلاح الدين ويعتبر عنصر بارز في تنظيم داعش الارهابي".