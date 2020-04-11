الديمقراطيون يعززون سيطرتهم بمجلس النواب وصراع محتدم على الشيوخ

الوقت-أفادت تقديرات بأن الديمقراطيين عززوا سيطرتهم على مجلس النواب الأميركي، في حين تشتد المنافسة للحصول على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ.

ووفق التقديرات التي أوردتها وسائل إعلام أميركية لانتخابات التجديد الكلي لمجلس النواب والجزئي لمجلس الشيوخ، التي تجري بالتزامن مع انتخابات الرئاسة، فإن الديمقراطيين سيفوزون بـ 4 أو 5 مقاعد إضافية في المجلس المؤلف من 435 مقعدا، علما أنهم يشغلون حاليا 232 من مقاعده.

ووفق أحدث التقديرات استنادا إلى ما تم فرزه من أصوات، فإن الديمقراطيين متقدمون بواقع 180 مقعدا مقابل 173 مقعدا للجمهوريين المطالبين بانتزاع 21 مقعدا من خصومهم لضمان الأغلبية في المجلس.

وتحدثت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بثقة عن احتفاظ الحزب الديمقراطي بأغلبيته في المجلس.

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا بواقع 53 مقابل 47 مقعدا، فقد ضمن كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي 47 مقعدا، حين يستمر التنافس على 6 مقاعد، وذلك ووفق أحدث التقديرات التي تنشرها وسائل الإعلام الأميركية.

وقد انتزع الديمقراطيون من الجمهوريين مقعدا في مجلس الشيوخ بعد فوز حاكم كولورادو السابق جون هيكنلوبر في ولايته على الجمهوري المنتهية ولايته كوري غاردنر، وفي المقابل، انتزع الجمهوريون من منافسيهم مقعدا في ولاية ألاباما.

وقالت وكالة رويترز إن فرص الديمقراطيين في الفوز بالأغلبية في مجلس السيوخ تتضاءلت سريعا مع توارد نتائج الانتخابات، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى أنهم سيحققون الأغلبية.

ويسعى الديمقراطيون لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، ولتحقيق ذلك يحتاجون إلى 50 مقعدا في حال فوزهم بانتخابات الرئاسة، أو 51 مقعدا في حال إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، أفادت توقعات بأن الديمقراطيين سيسيطرون بالكامل على الكونغرس خلال انتخابات التجديد الجزئي، لكن النتائج النهائية لما لا يقل عن 5 من مجموع 14 مقعدا جرى التنافس عليها الثلاثاء قد لا تتاح قبل أيام، أو شهور في بعض الحالات.

ومؤخرا، تحدث زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أكبر الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس، عن معارك شرسة للسيطرة، قائلا إن فرص الجمهوريين والديمقراطيين في تحقيق الأغلبية بمجلس الشيوخ متساوية.