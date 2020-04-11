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  الأربعاء 18 ربيع الاول 1442

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أخبار

روحاني: لا يهمنا من سيتم انتخابه في أمريكا

الأربعاء 18 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
روحاني: لا يهمنا من سيتم انتخابه في أمريكا

روحاني: لا يهمنا من سيتم انتخابه في أمريكا

الوقت-قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، لا يهمنا من سيتم انتخابه رئيساً

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الوقت-قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، لا يهمنا من سيتم انتخابه رئيساً في أمريكا، مضيفاً، المهم بالنسبة لنا هو أن تعود أمريكا إلى القانون واحترام الشعب الإيراني.

وأكد الرئيس روحاني أن "قراراتنا الاقتصادية اتخذت منذ عدة اسابيع بغض النظر عمن سينتخب في الولايات المتحدة. كان الاساس بالنسبة لنا هو الإنتاج المحلي والصادرات بما في ذلك النفطية وغير النفطية وكيفية تفاعل الوزارات مع بعضها البعض".

وقال روحاني، ليس مهماً بالنسبة لنا من سيتم انتخابه في أمريكا. ليس مهماً بالنسبة لنا من هو الشخص او الحزب، ولكن الاسلوب الذي سيتم تبنيه في الإدارة الأمريكية القادمة هو أمر مهم، المهم بالنسبة لنا أن تعود أمريكا إلى القانون وجميع التزاماتها الدولية والمتعددة الأطراف.

وأضاف روحاني، نريد الاحترام بدلاً من العقوبات. لا يهم من سيأتي. إذا تم الاحترام بدلاً من العقوبات فإن أوضاعنا ستكون مختلفة. وإذا تم تنفيذ القانون والوفاء بالالتزامات بدلاً من خرق القانون، عندها سيكون تعاملنا مختلفاً أيضاً، المهم بالنسبة لنا الاسلوب والمبادئ.

وتتزامن انتخابات الرئاسة الأميركية مع التجديد النصفي لمجلس النواب والذي كان الحزب "الجمهوري" فقد الأغلبية فيه منذ عامين، في وقت يحاول "الديمقراطيون" تأمين أغلبيتهم فيه، حيث تشهد انتخابات النواب منافسة حامية في 44 مقعداً متأرجحين في عموم الولايات من أصل 435.

والمقاعد الـ 44 تتوزع لصالح الحزب الجمهوري حيث يشغل 27 منها، بينما 16 يشغلها الديمقراطيون، فيما يشغل مستقل المقعد المتبقي.

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