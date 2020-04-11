سانا: قوات (التحالف الدولي) ومرتزقته تختطف 10 مدنيين في ريفي دير الزور والحسكة

الوقت-قالت وكالة سانا السورية ان قوات مما يسمى التحالف الدولي ومرتزقته من ميليشيا “قسد” اختطفت 10 مدنيين في ريفي دير الزور والحسكة وذلك في سياق الممارسات الإجرامية بحق الأهالي في الجزيرة السورية.

وذكرت وكالة سانا عن مصادر محلية في ريف دير الزور الشرقي أن ما يسمى "التحالف الدولي" وبمساندة من ميليشيا "قسد" نفذ انزالا جويا في محيط بلدة الصبحة واختطف سبعة مدنيين واقتادهم الى جهة مجهولة.

وفي ريف الحسكة داهمت مجموعات من مسلحي ميليشيا "قسد" عددا من المنازل واختطفت ثلاثة شبان قرب بلدة تل تمر شمال المدينة.

ونفذت مجموعات مسلحة من ميليشيا "قسد" التي تعمل تحت امرة قوات الاحتلال الأمريكي أمس حملة مداهمات طالت حي الادخار وسط مدينة الرقة واختطفت 3 شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة.