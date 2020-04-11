بايدن: نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 18 ربيع الاول 1442

إخترنا لكم

103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة!

103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة! الوقت- 103 أعوام مرت على وعد بلفور المشؤوم، الذي حول حياة الفلسطينيين إلى جحيم، بعد أن منحت الحكومة البريطانية حينها اليهود الحق في اقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين، وقاد وعد بلفور إلى قيام فلسطين الانتدابية، التي تضم حاليا "الكيان ....

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة إن ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والعجز العام، والانخفاض الكبير في الإيرادات العامة واحتياطيات النقد الأجنبي، والديون الخارجية، أصبحت أزمات وعناوين رئيسية دائمة للاقتصاد السعودي هذه الأيام.

المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟ الوقت- بينما تواجه سلطنة عمان مشاكل اقتصادية كبيرة منذ بداية عام 2020 ، ويرافق هذا الأمر استمراراً للوتيرة التصاعدية لنسبة دين هذا البلد مقابل الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2015، قام تفشي فيروس كورونا وانعكاساته السلبية على الاقتصاد العماني، بتشديد الأزمة الاقتصادية في هذا البلد ، ما أدى إلى استمرار حاجة مسقط للمساعدات الخارجية لتحسين وضعها الاقتصادي رغم السياسات الاقتصادية الجديدة التي انتهجها السلطان هيثم، وفي هذا السياق ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن عمان تتلقى مليار دولار كمساعدات مالية من قطر

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية الوقت- بعد الاتهامات الجديدة التي وجهتها بعض القوى السياسية السنية ، يتضح أن هنالك مؤامرة واضحة وجارية تحت عنوان دومينو المؤامرات لإخراج قوات الحشد الشعبي من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في العراق وحكومة إقليم كردستان. وإستنادًا الى هذه المؤامرة يتم تنفيذ مؤامرة أمريكية صهيونية بذريعة التسوية بين حكومة الإقليم وبغداد.

حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22 يعد الإعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني في 3 سبتمبر 2020 أحد أهم الأحداث التي ستؤثر بلا شك على مستقبل العلاقات السياسية في الشرق الأوسط.

أخبار

سانا: قوات (التحالف الدولي) ومرتزقته تختطف 10 مدنيين في ريفي دير الزور والحسكة

سانا: قوات (التحالف الدولي) ومرتزقته تختطف 10 مدنيين في ريفي دير الزور والحسكة

الوقت-قالت وكالة سانا السورية ان قوات مما يسمى التحالف الدولي ومرتزقته من ميليشيا “قسد”

بايدن: نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات الوقت-اعتبر المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن أنه "نحن على المسار

ترامب يتهم بايدن والديمقراطيين بـ"سرقة الأصوات" الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على "توتير" صباح اليوم الأربعاء، "لن ندعهم يفوزون"

وقفة في الخليل تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الوقت- شهدت مدينة الخليل في الضفة الغربية اليوم وقفة تضامنية مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 100 وسط تدهور كبير في حالته الصحية ورفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه.

العدوان السعودي يرتكب 210 خروقات جديدة في الحديدة الوقت- جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية منفذة 210 خروقات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

السلطات البحرينية تعتقل عددا من المواطنين .. والتهمة؟ الوقت- أقدمت عناصر المرتزقة والميليشيات المدنية التابعة لوزارة الداخلية البحرينية، على اعتقال مواطنين من بلدة كرباباد قرب العاصمة المنامة، بتهمة المشاركة في تظاهرة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.

للمرة الاولى .. مناورات فدائيو الولاية تقصف الاهداف البرية بقنابل 500 باوند الوقت- للمرة الاولى، تمكنت طائرات "كرار" القاذفة من اطلاق قنابل تزن 500 باوند، ونجحت في تدمير الاهداف الارضية خلال مناورات "فدائيو الولاية".

بعد تراجع أسعار ومبيعات النفط عالمياً.. أرامكو السعودية تشهد مزيداً من الخسائر الوقت- تشهد شركة "أرامكو" السعودية مزيدًا من الخسائر جراء تراجع أسعار ومبيعات النفط عالميًا، ما أدى الى انخفاض صافي أرباحها بنسبة 48.6% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

الفتح: العراق لا يعنيه فوز ترامب او بايدن.. كلاهما لديه أطماع توسعية في العراق الوقت- انتقد تحالف الفتح، الثلاثاء، الانقسام في بعض الطبقات السياسية بين مؤيد لفوز ترامب واخر لبايدن، مبينا ان الطرفين لا يهمهما سوى الاطماع التوسعية في العراق والمنطقة.

الخارجية الايرانية: المفاوضات مع الصين تسير بجد ولا صلة لها بانتخابات أي بلد الوقت- نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده صحة ما تردد عن تعليق المفاوضات مع الصين لغاية الاعلان عن نتائج الانتخابات الاميركية.

قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا الوقت-بدا قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف

النمسا: هذه هي الحصيلة النهائية للهجوم المسلح الذي وقع وسط العاصمة فيينا الوقت-أفادت وسائل إعلام نقلاً عن وزارة الداخلية في النمسا، بمقتل ......

"المصالحة الروسي": جماعات إرهابية تعتزم قصف إدلب واتهام دمشق وموسكو الوقت-كشف مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية بين الأطراف المتحاربة في سوريا

"حماس": إعفاء الإمارات تأشيرات الدخول للإسرائيليين يعرّض الدول المجاورة لخطر التجسس الوقت-قال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف قانوع، اليوم الثلاثاء، إن "مصادقة دولة الإمارات

رفض واسع بالأمم المتحدة لعقوبات واشنطن على مسؤولين في "الجنائية الدولية" الوقت-أكّدت 72 دولةً في الأمم المتحدة دعمها المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة

ترامب يتوقع "فوزا رائعاً" وبايدن يدعوه لحزم حقائبه والمغادرة الوقت-توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الإثنين- الثلاثاء "فوزاً رائعاً جديداً"، في آخر تجمع لحملته الانتخابية

ساعات قليلة قبل الثلاثاء الأميركي الكبير.. بايدن: لنستعيد الديموقراطية! الوقت-دعا المرشّح الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الناخبين إلى "استعادة" الديموقراطية

حماس: "إسرائيل" تتعمد إهمال الأسرى في خضم جائحة كورونا الوقت- حذر الناطق باسم حركة "حماس" الفلسطينية حازم قاسم من أن إسرائيل تتعمد إهمال الأسرى في خضم جائحة كورونا، ما ساهم في مفاقمة أوضاعهم.

خوفا من أعمال عنف بعد الانتخابات.. تطويق البيت الأبيض بسياج الوقت- انضم البيت الأبيض إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد، بتوقعاته وقوع أعمال عنف في أعقاب الانتخابات، حيث ورد أن السلطات تخطط لتطويق المجمع بسياج "غير قابل للتوسع" ورجال الحرس الوطني.

حركة الأمة تدعو اللبنانيين لاتخاذ أعلى درجات الوحدة واليقظة الوقت- دعت حركة الأمة، اللبنانيين الى اتخاذ أعلى درجات الوحدة واليقظة وقالت ان قوة المقاومة كفيلة بإحباط كل المؤامرات.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

رفض واسع بالأمم المتحدة لعقوبات واشنطن على مسؤولين في "الجنائية الدولية"

أحدث التطورات على الساحة اليمنية.. المقاومة تباغت مرتزقة السعودية مجدداً جنوب الجوف

العدوان السعودي يرتكب 210 خروقات جديدة في الحديدة

هل يرضخ "منصور هادي" للضغوط السعودية ويقوم بالإعلان عن حكومته قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض؟

الصبر الروسي بدأ ينفد.. هل تشهد إدلب حسماً؟

"حماس": إعفاء الإمارات تأشيرات الدخول للإسرائيليين يعرّض الدول المجاورة لخطر التجسس

خطيبة خاشقجي تعيد قضيته للنور والمتهم الأول "ابن سلمان".. هل تحصد عدلاً؟

بايدن: نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات

سانا: قوات (التحالف الدولي) ومرتزقته تختطف 10 مدنيين في ريفي دير الزور والحسكة

"المصالحة الروسي": جماعات إرهابية تعتزم قصف إدلب واتهام دمشق وموسكو

الخارجية الايرانية: المفاوضات مع الصين تسير بجد ولا صلة لها بانتخابات أي بلد

للمرة الاولى .. مناورات فدائيو الولاية تقصف الاهداف البرية بقنابل 500 باوند

قانون جديد للأراضي... نفخٌ في نيران أزمة كشمير

السلطات البحرينية تعتقل عددا من المواطنين .. والتهمة؟

الفتح: العراق لا يعنيه فوز ترامب او بايدن.. كلاهما لديه أطماع توسعية في العراق

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية

العثور على جثة شاب فلسطيني مبتور اليدين في نابلس

أكبر خسارة أسبوعية في الأسهم الأوروبية منذ أشهر بسبب كورونا

الحوثي: يجب التصدي "للحرب الناعمة" التي تستهدف الأمة الاسلامية

المحكمة الإسرائيلية ترفض التماساً جديداً للأسير الأخرس للإفراج عنه

وزير الداخلية الفرنسي: نتوقع المزيد من الهجمات

إعلام إسرائيلي: ابن سلمان فتح محفظته لتعزيز العلاقة بين تل أبيب والخرطوم

السودان وأمريكا توقعان اتفاقية "لاستعادة حصانة الخرطوم السيادية"

حالة الأسير الأخرس تسوء..والاتحاد الأوروبي يتابع وضعه عن "كثب"

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تصفية الأسير الأخرس تدريجياً

بعد إساءتها للنبي محمد (ص).. ما الثمن الذي ستدفعه فرنسا؟

هل يرضخ "منصور هادي" للضغوط السعودية ويقوم بالإعلان عن حكومته قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض؟

من الشرق الأوسط إلی شرق المتوسط... ساحات صراع بين أردوغان وابن زايد

الاحتلال يمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

عمران خان يدعو المسلمين للتوحد ضد الإسلاموفوبيا في أوروبا

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي!

أبو الغيط واللعب على الحبلين

هل ستنجح المخططات الإسرائيليّة لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟

"صراع الممالك" يتحول لـ"حرب ناعمة" بين دول مجلس التعاون الخليجيّ.. ماذا بعد الحملات المضللة؟

وصول الاف العسكريين الاميركيين الى بلادهم قادمين من العراق

إنجازات المقاومة الفلسطينية تفنّد أكاذيب الصهاينة وتجعلهم سخرية العالم

احتمال انفجار مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني .. ما السبب؟

الخارجية الايرانية: الشعب الايراني لن ترعبه التصريحات المتغطرسة الوقحة لنظام الولايات المتحدة المهزوم والفوضوي

ماهر الأخرس يقاوم من سرير المرض.. إضراب في سبيل الحرية

انضمام منظومة رادارية بعيدة المدى لشبكة الدفاع الجوي الايراني

حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟

الكيان الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة

البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟

الرئيس الإيراني: لن نسمح للإرهابيين بالوجود قرب حدودنا

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

بايدن: نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات

الأربعاء 18 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
بايدن: نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات

بايدن: نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات

الوقت-اعتبر المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن أنه "نحن على المسار

مواضيع ذات صلة

ترامب يتهم بايدن والديمقراطيين بـ"سرقة الأصوات"

الفتح: العراق لا يعنيه فوز ترامب او بايدن.. كلاهما لديه أطماع توسعية في العراق

ترامب يتوقع "فوزا رائعاً" وبايدن يدعوه لحزم حقائبه والمغادرة

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-اعتبر المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن أنه "نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات".

وأضاف بايدن في كلمة له "نحن متفائلون حيال الفوز وسيتطلب الأمر وقتاً لإنهاء تعداد الأصوات في بعض الولايات". وعدّ فوز حزبه بأرزونا وإحتمال الفوز بجورجيا ووسكنسون وميتشيغان وبنسلفانيا بأنه "انتصار كبير"، ولكنه نبّه إلى أن الفرز سيستمر لوقت أطول من المعتاد، وإن كانت النتائج ستصدر حسب تقديره في صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

مراسل الميادين ذكر أن مراكز الاقتراع في ولايات فرجينيا، وفرمونت، وجورجيا، وكنتاكي، وكارولينا الجنوبية، وإنديانا، أغلقت أبوابها.

وأوضحت النتائج الأولية أن ترامب حصل على 210 مندوباً، حتى الآن، مقابل 237 لبايدن غالبيتها في الولايات المحسومة.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية "فرنس برس"، فإن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، حقق فوزاً في ولاية إنديانا وأوكلاهوما. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن ترامب هو الفائز المتوقع في ولاية كنتاكي بـ8 أصوات في الكلية الانتخابية.

كما وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات فوز ترامب بولاية ويست فيرجينيا.

وأكدت قناة "سي أن أن" المقربة من "الديموقراطيين"، أن المرشح الديموقراطي جو بايدن، حصد 61.8% من الأصوات في ولاية جورجيا وفق النتائج الأولية.

هذا وصرّح حاكم ولاية فيرمونت الجمهوري فيل سكوت، أنه أدلى بصوته تأييداً للمرشح الديموقراطي جو بايدن، وهو "الجمهوري" الأول من بين حكام الولايات الآخرين الذي يعلن ذلك.

بدورها، أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن "الديمقراطيّين" احتفظوا بسيطرتهم على مجلس النواب الأميركي.

وأكدت مؤشرات "سي أن أن" إعادة انتخاب عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر في ولاية مينيسوتا.

وتتزامن انتخابات الرئاسة الأميركية مع التجديد النصفي لمجلس النواب والذي كان الحزب "الجمهوري" فقد الأغلبية فيه منذ عامين، في وقت يحاول "الديمقراطيون" تأمين أغلبيتهم فيه، حيث تشهد انتخابات النواب منافسة حامية في 44 مقعداً متأرجحين في عموم الولايات من أصل 435.

والمقاعد الـ 44 تتوزع لصالح الحزب الجمهوري حيث يشغل 27 منها، بينما 16 يشغلها الديمقراطيون، فيما يشغل مستقل المقعد المتبقي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب الانتخابات الأميركية 2020 مراكز الاقتراع جو بايدن الولايات الأميركية فرز الأصوات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
مظاهرات بالبحرين رفضا للتطبيع مع الاحتلال
إحراق صورة محمد بن زايد والعلم الإسرائيلي في عدن
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

إخلاء القوات التركية نقاط المراقبة بريف حماة شمال غرب سوريا
انتفاضة عربية اسلامية متواصلة بعد الاساءة الفرنسية للإسلام
السودانيون.. ضد التطبيع مع الاحتلال
طرد إماراتيين دخلوا المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال