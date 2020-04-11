بايدن: نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات

الوقت-اعتبر المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن أنه "نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات".

وأضاف بايدن في كلمة له "نحن متفائلون حيال الفوز وسيتطلب الأمر وقتاً لإنهاء تعداد الأصوات في بعض الولايات". وعدّ فوز حزبه بأرزونا وإحتمال الفوز بجورجيا ووسكنسون وميتشيغان وبنسلفانيا بأنه "انتصار كبير"، ولكنه نبّه إلى أن الفرز سيستمر لوقت أطول من المعتاد، وإن كانت النتائج ستصدر حسب تقديره في صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

مراسل الميادين ذكر أن مراكز الاقتراع في ولايات فرجينيا، وفرمونت، وجورجيا، وكنتاكي، وكارولينا الجنوبية، وإنديانا، أغلقت أبوابها.

وأوضحت النتائج الأولية أن ترامب حصل على 210 مندوباً، حتى الآن، مقابل 237 لبايدن غالبيتها في الولايات المحسومة.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية "فرنس برس"، فإن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، حقق فوزاً في ولاية إنديانا وأوكلاهوما. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن ترامب هو الفائز المتوقع في ولاية كنتاكي بـ8 أصوات في الكلية الانتخابية.

كما وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات فوز ترامب بولاية ويست فيرجينيا.

وأكدت قناة "سي أن أن" المقربة من "الديموقراطيين"، أن المرشح الديموقراطي جو بايدن، حصد 61.8% من الأصوات في ولاية جورجيا وفق النتائج الأولية.

هذا وصرّح حاكم ولاية فيرمونت الجمهوري فيل سكوت، أنه أدلى بصوته تأييداً للمرشح الديموقراطي جو بايدن، وهو "الجمهوري" الأول من بين حكام الولايات الآخرين الذي يعلن ذلك.

بدورها، أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن "الديمقراطيّين" احتفظوا بسيطرتهم على مجلس النواب الأميركي.

وأكدت مؤشرات "سي أن أن" إعادة انتخاب عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر في ولاية مينيسوتا.

وتتزامن انتخابات الرئاسة الأميركية مع التجديد النصفي لمجلس النواب والذي كان الحزب "الجمهوري" فقد الأغلبية فيه منذ عامين، في وقت يحاول "الديمقراطيون" تأمين أغلبيتهم فيه، حيث تشهد انتخابات النواب منافسة حامية في 44 مقعداً متأرجحين في عموم الولايات من أصل 435.

والمقاعد الـ 44 تتوزع لصالح الحزب الجمهوري حيث يشغل 27 منها، بينما 16 يشغلها الديمقراطيون، فيما يشغل مستقل المقعد المتبقي.