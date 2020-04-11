ترامب يتهم بايدن والديمقراطيين بـ"سرقة الأصوات"

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على "توتير" صباح اليوم الأربعاء، "لن ندعهم يفوزون"، متهماً بايدن والديمقراطيين بـ"سرقة الأصوات".

ووضع "تويتر" إشارة تحذير على تغريدة ترامب التي تتهم الديموقراطيين بـ"سرقة" الانتخابات.

كما أعلن ترامب أنه سيلقي كلمة الليلة، مشيراً إلى أنه "سيكون فوزاً كبيراً".

جاء كلام ترامب عقب كلمة للمرشح الديمقراطي لرئاسة أميركا جو بايدن، عبّر فيه عن تفاؤله واعتبر أنه "نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات".

وأضاف بايدن في كلمة له "نحن متفائلون حيال الفوز وسيتطلب الأمر وقتاً لإنهاء تعداد الأصوات في بعض الولايات". وعدّ فوز حزبه بأرزونا وإحتمال الفوز بجورجيا ووسكنسون وميتشيغان وبنسلفانيا بأنه "انتصار كبير"، ولكنه نبّه إلى أن الفرز سيستمر لوقت أطول من المعتاد، وإن كانت النتائج ستصدر حسب تقديره في صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ويستمر فرز الأصوات في بعض الولايات الأميركية، وفاز بايدن حتى الآن في النتائج الأولية بـ 237 مندوباً، مقابل 210 لترامب.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية "فرنس برس"، فإن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، حقق فوزاً في ولاية إنديانا وأوكلاهوما. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن ترامب هو الفائز المتوقع في ولاية كنتاكي بـ8 أصوات في الكلية الانتخابية.

كما وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات فوز ترامب بولاية ويست فيرجينيا.

وأكدت قناة "سي أن أن" المقربة من "الديموقراطيين"، أن المرشح الديموقراطي جو بايدن، حصد 61.8% من الأصوات في ولاية جورجيا وفق النتائج الأولية.

هذا وصرّح حاكم ولاية فيرمونت الجمهوري فيل سكوت، أنه أدلى بصوته تأييداً للمرشح الديموقراطي جو بايدن، وهو "الجمهوري" الأول من بين حكام الولايات الآخرين الذي يعلن ذلك.