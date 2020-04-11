منظومة باور 373 الإيرانية تتفوق على منظومة S300 الروسية

قال أمير علي رضا صباحي فرد ، قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش ، خلال المناورة الأخيرة ، إن منظومة باور 373 الإيراني تتفوق على نظام S300 الروسي في بعض المجالات. في غضون ذلك ، قال أمير فرزاد إسماعيلي ، القائد السابق لقاعدة الدفاع الجوي للجيش ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة ، في وقت سابق إن منظومة باور 373 تمر بتحسينات كبيرة ، تتفوق على منظومة S300 وتصل إلى منظومة مشابهه لمنظومة S400 الروسية.

الوقت-خلال الأيام القليلة الماضية ، نفذت القوات الجوية الإيرانية مناورة دفاع جوي مشترك في مساحة تتجاوز أكثر من نصف البلاد ، باستخدام وحدات من الجيش الإيراني والقوات الجوية للحرس الثوري ، تم خلالها اختبار وتقييم بعض أهم منظومات الدفاع الجوي المصنوعة في إيران. ومن بين المعدات الموجودة في المناورة منظومة "باور" 373 الصاروخي ، والذي استطاع إصابة هدف بمساحة رادار صغير على مسافة بعيدة.

وبعد هذه المناورات ونشر صور جديدة لمنظومة باور 373 ، كان هناك بعض التكهنات حول التغييرات في أهم منظومة دفاع صاروخي ايرانية ، وكان الحضور الرسمي للإعلان الأول عن هذه المنظومة في المناورة ، إلى جانب الأجزاء الأخرى لشبكة الدفاع الجوي المتكاملة الايرانية ، قد نال الكثير من التحليل.

منظومة باور 373 هي أهم منظومة دفاعية بعيدة المدى إيرانية الصنع ، والتي تم البدء بتصنيعها في عام 2011 من قبل خبراء الصناعات الدفاعية - دون وجود نموذج مشابه –وتم الانتهاء منها بعد 8 سنوات ، وذلك بعد أن أخلف الروس بوعودهم في تسليم منظومة الصواريخ S300 إلى إيران. (قام الروس في وقت لاحق بتسليم S300 إلى إيران).

تُظهر الصور الحديثة لمنظومة باور 373 ومقارنتها بالصور المنشورة سابقًا أن منصة الإطلاق لباور 373 تختلف على الأقل عن النماذج السابقة ، مثلًا عن الإعلان الرسمي عن المنظومة في عام 2019 وكذلك استعراض القوات المسلحة في سبتمبر من العام الماضي. في السابق ، كانت منصة الإطلاق لنظام باور تتألف من شاحنة اسمها "ذو الجناح" ذات 5 محاور (10 عجلات) تحمل 2 أو 4 صواريخ ، ولكن في مناورات هذا العام ، شوهدت منصة إطلاق بـ4 محاور مختلفة مع صاروخين.

عند التمعن في مقاطع الفيديو المنشورة حول منظومة 373 ، يبدو أن أحد التغييرات الرئيسية لمنصة الإطلاق هو إضافة صواري بطول 10 أمتار يمكن فتحها بعد أن تصبح الصواريخ بشكل عمودي ، وربما قد تكون هنالك بعض المعدات التي تُثبت على الصواري مثل معدات الرادار ، البصريات ، الاتصالات ، وتركيب من هذه المعدات. من بين النماذج الأجنبية المماثلة ، تعد أنظمة S300V و S300VM الروسية الصنع أشهر الأمثلة على أنظمة الدفاع الجوي المجهزة بسارية قابل للفتح.

أصبح نشر منظومات تتبع الهدف على مركبة الإطلاق ، التي تنشئ TELAR "وحدة نصب ونقل وقذف" ، مفهومًا راسخًا بين منظومات الدفاع الجوي ، مما يجعل منصة الإطلاق أكثر استقلالية بالأداء عن منصات الإطلاق البسيطة.

إضافة إلى ذلك ، تتوافر في المنظومة القدرة على الاشتباك في وقت واحد مع أهداف مختلفة من خلال التركيز على إضاءة الهدف بواسطة الرادار المثبت على TELAR مقارنة بالرادار الرئيسي الذي يدور ويفحص البيئة بأكملها ، إضافة إلى أداء أكثر استقرارًا للمنظومة في بيئة الحرب الإلكترونية مع إمكانية ابتعاد منصة الإطلاق المجهز بنظام تتبع ، عن الرادار المركزي ذات الأسلحة النارية باستخدام TELAR.

من ناحية أخرى ، زيادة المعدات على الصواري بالنسبة إلى المناطق المحيطة ، يجعل من الممكن استخدام التضاريس المحيطة لإخفاء جزء من المركبة ومنصة الإطلاق ، وإمكانية جمع المعدات على الصواري وتصغير منصة الإطلاق من أجل الحركة ، هي ايضا من الميزات التي تأتي من ثبوت المعدات على الصواري.

تُظهر الصور التي نُشرت العام الماضي عن منظومة باور 373 أن هذه التغييرات تم أخذها في الاعتبار من قبل مصممي وصانعي هذه المنظومة في صناعة الدفاعات منذ شهور ، وأن منصة إطلاق الصواريخ هذه ستعمل على الأرجح جنبًا إلى جنب مع منصات إطلاق سابقة تحمل 4 صواريخ في كل منظومة باور. بالطبع ، قد يتم تجهيز منصة إطلاق جديدة بأربعة صواريخ أو تصميم منصة صواري مفتوحة لمركبة ذو الجناح السابقة ذات 5 محاور.

وقال أمير علي رضا صباحي فرد ، قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش ، خلال المناورة الأخيرة ، إن منظومة باور 373 الإيراني تتفوق على نظام S300 الروسي في بعض المجالات. في غضون ذلك ، قال أمير فرزاد إسماعيلي ، القائد السابق لقاعدة الدفاع الجوي للجيش ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة ، في وقت سابق إن منظومة باور 373 تمر بتحسينات كبيرة ، تتفوق على منظومة S300 وتصل إلى منظومة مشابهه لمنظومة S400 الروسية.

يوضح هذا التصريح أن عملية التحديث في الموصفات الرئيسية لهذه المنظومة تتم بسرعة ؛ وهي إمكانية كانت موجودة في الماضي في أي منظومة محلية الصنع وستظل موجودة في المستقبل. وكما في السابق ، يختلف رادار التتبع المستهدف لمنظومة باور في النموذج الذي تم الكشف عنه في عام 2019 عن نموذج التطوير الذي كشف عنه في عام 2016 ، وهذا يشير إلى التطوير المستمر للخصائص المختلفة لهذه المنظومة.

يمكن تصنيف هذه الخصائص بشكل عام إلى حالتين: تحسين قدرات الصواريخ وتحسين قدرات المنظومة ضد عدد أكبر من الأهداف ، وهي خصائص مهمة لمنظومة S-400 الروسية. النقطة المهمة هي أنه وفقًا للصور المنشورة من اختبارات منظومة باور 373 حتى الآن ، فقد تقرر للمراقبين والمحللين أن هذه المنظومة مجهزة بالفعل بصاروخ واحد آخر بعيد المدى على الأقل من فئة "صياد 4" ، وهي تختلف في الظاهر في شكل أجنحتها مع النموذج الحالي من "ًصياد 4".

ليس من الواضح ما إذا كان لهذا الصاروخ ميزة كبيرة على صياد 4 من حيث المدى والارتفاع ، أم أنه ببساطة مُعد بتكوين وشكل مختلفَين (الهندسة الداخلية لمحرك الوقود الصلب) للتعامل بشكل أكثر فعالية مع مجموعة محددة من الأهداف ، مثل الصواريخ الباليستية.

أجنحة صاروخ صياد 4 الحالية لها فتحات أصغر من فوهة الأجنحة ، ولكن في النموذج الآخر لصياد 4 غير الرسمي ، فإن الأجنحة لها طول أقصر من أجنحة الصاروخ الحالي ولكن بها فتحات أكثر من رأس التحكم. هناك أيضًا اختلاف في انحناء أنف الصاروخ.

وتجدر الإشارة إلى أن صياد 4 هو صاروخ مع وقود صلب وطريقة تتبع مسيطر عليها في بداية المسير ، وفي منتصف الطريق تكون القيادة ذاتية أما في نهاية الطريق فيتحكم بها الرادار. طريقة التحكم في هذا الصاروخ هي في بداية المسير من نوع التحكم في ناقلات الدفع (TVC) بشاحنة نفاثة ثم من خلال مسار الكتل الهوائية التي يتم تثبيتها في نهاية جسم.