وقفة في الخليل تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

الوقت- شهدت مدينة الخليل في الضفة الغربية اليوم وقفة تضامنية مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 100 وسط تدهور كبير في حالته الصحية ورفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة أكدوا تضامنهم مع الأسير الأخرس مشددين على أنه يخوض معركة الدفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه في وجه المحتل الغاصب رغم كل المؤامرات التي تستهدف قضيته.

وطالب المشاركون المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير الأخرس الذي يواجه خطر الموت في أي لحظة وعن جميع الأسرى في معتقلات الاحتلال.

وانتقد مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل إبراهيم نجاجرة صمت المجمتع الدولي حيال قضية الأسرى الفلسطينيين ولا سيما الأسير الأخرس المصمم على أن يكون النصر حليفه.