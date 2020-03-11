العدوان السعودي يرتكب 210 خروقات جديدة في الحديدة

الوقت- جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية منفذة 210 خروقات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة قوله إن “خروقات قوى العدوان تضمنت تحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية والتحيتا وشارع الخمسين” مشيراً إلى أن من بين الخروقات أيضاً 46 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و156 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.