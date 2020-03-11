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  الأربعاء 18 ربيع الاول 1442

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المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟ الوقت- بينما تواجه سلطنة عمان مشاكل اقتصادية كبيرة منذ بداية عام 2020 ، ويرافق هذا الأمر استمراراً للوتيرة التصاعدية لنسبة دين هذا البلد مقابل الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2015، قام تفشي فيروس كورونا وانعكاساته السلبية على الاقتصاد العماني، بتشديد الأزمة الاقتصادية في هذا البلد ، ما أدى إلى استمرار حاجة مسقط للمساعدات الخارجية لتحسين وضعها الاقتصادي رغم السياسات الاقتصادية الجديدة التي انتهجها السلطان هيثم، وفي هذا السياق ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن عمان تتلقى مليار دولار كمساعدات مالية من قطر

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أخبار

السلطات البحرينية تعتقل عددا من المواطنين .. والتهمة؟

الأربعاء 18 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
السلطات البحرينية تعتقل عددا من المواطنين .. والتهمة؟
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الوقت- أقدمت عناصر المرتزقة والميليشيات المدنية التابعة لوزارة الداخلية البحرينية، على اعتقال مواطنين من بلدة كرباباد قرب العاصمة المنامة، بتهمة المشاركة في تظاهرة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقالت مصادر إنه تم اعتقال المواطنين «سلمان رضي حسن – 31 عاما»، وقاسم علي إبراهيم – 27 عاما»، بعد استدعائهما لمركز شرطة المعارض»، ووجهت لهما تهمة «المشاركة في تظاهرة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتقررحبسهما لحين عرضهما في اليوم التالي على النيابة العامة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أصدرت بيانا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هددت فيه باعتقال المناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، واتهمت الحسابات المناهضة للتطبيع على مواقع التواصل الاجتماعي بإثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

وأقدمت السلطات الأمنية البحرينية خلال الأسابيع الماضية على استدعاء واعتقال العديد من المواطنين، على خلفية مشاركتهم في فعاليات مناهضة للتطبيع مع العدو الصهيوني، فيما اعتقلت مواطنا بعد إلقائه قصيدة تدعم الشعب الفلسطيني ومناهضة للتطبيع مع الكيان.

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البحرين اعتقالات مواطنين ضد التطبيع

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