السلطات البحرينية تعتقل عددا من المواطنين .. والتهمة؟

الوقت- أقدمت عناصر المرتزقة والميليشيات المدنية التابعة لوزارة الداخلية البحرينية، على اعتقال مواطنين من بلدة كرباباد قرب العاصمة المنامة، بتهمة المشاركة في تظاهرة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقالت مصادر إنه تم اعتقال المواطنين «سلمان رضي حسن – 31 عاما»، وقاسم علي إبراهيم – 27 عاما»، بعد استدعائهما لمركز شرطة المعارض»، ووجهت لهما تهمة «المشاركة في تظاهرة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتقررحبسهما لحين عرضهما في اليوم التالي على النيابة العامة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أصدرت بيانا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هددت فيه باعتقال المناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، واتهمت الحسابات المناهضة للتطبيع على مواقع التواصل الاجتماعي بإثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

وأقدمت السلطات الأمنية البحرينية خلال الأسابيع الماضية على استدعاء واعتقال العديد من المواطنين، على خلفية مشاركتهم في فعاليات مناهضة للتطبيع مع العدو الصهيوني، فيما اعتقلت مواطنا بعد إلقائه قصيدة تدعم الشعب الفلسطيني ومناهضة للتطبيع مع الكيان.