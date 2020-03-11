للمرة الاولى .. مناورات فدائيو الولاية تقصف الاهداف البرية بقنابل 500 باوند

الوقت- للمرة الاولى، تمكنت طائرات "كرار" القاذفة من اطلاق قنابل تزن 500 باوند، ونجحت في تدمير الاهداف الارضية خلال مناورات "فدائيو الولاية".

وقال المتحدث باسم مناورات "فدائيو الولاية" الجوية التاسعة العميد ثاني الطيار فرهاد غودرزي: للمرة الاولى، تم اطلاق قنابل تزن 500 باوند من طائرات "كرار" المسيرة، وتم تدمير الاهداف البرية بنجاح.

وأضاف: فيما سبق، كان يتم تحميل قنابل بوزن 500 باوند واستخدامها من قبل قاذفات اف4 واف5.

وتابع: كما نفذت طائرات "كرار" المسيرة، عمليات الحرب الالكترونية بهدف مواجهة عمليات العدو الفرضي المضادة للصواريخ.

وأكمل: قامت الفرق المتخصصة في مجالات الحرب الحديثة، والمتواجدة في منطقة المناورات في هذه المرحلة، بمواجهة الهجمات الكيمياوية للعدو الفرضي، فيما استخدمت فرق الحروب الحديثة التابعة للقوة الجوية الايرانية مختلف انواع المنظومات لرفع التلوث البيئي الناجم عن الهجمات الكيمياوية للعدو الفرضي.

وأردف العميد غودرزي: بادر عناصر دائرة الصحة والعلاج التابعة للقوة الجوية للجيش، بتوزيع بعض المعدات والمواد الصحية والمعقمة بين اهالي القرى النائية في منطقة انارك.