بعد تراجع أسعار ومبيعات النفط عالمياً.. أرامكو السعودية تشهد مزيداً من الخسائر

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 17 ربيع الاول 1442

إخترنا لكم

103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة!

103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة! الوقت- 103 أعوام مرت على وعد بلفور المشؤوم، الذي حول حياة الفلسطينيين إلى جحيم، بعد أن منحت الحكومة البريطانية حينها اليهود الحق في اقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين، وقاد وعد بلفور إلى قيام فلسطين الانتدابية، التي تضم حاليا "الكيان ....

الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة إن ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والعجز العام، والانخفاض الكبير في الإيرادات العامة واحتياطيات النقد الأجنبي، والديون الخارجية، أصبحت أزمات وعناوين رئيسية دائمة للاقتصاد السعودي هذه الأيام.

المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟ الوقت- بينما تواجه سلطنة عمان مشاكل اقتصادية كبيرة منذ بداية عام 2020 ، ويرافق هذا الأمر استمراراً للوتيرة التصاعدية لنسبة دين هذا البلد مقابل الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2015، قام تفشي فيروس كورونا وانعكاساته السلبية على الاقتصاد العماني، بتشديد الأزمة الاقتصادية في هذا البلد ، ما أدى إلى استمرار حاجة مسقط للمساعدات الخارجية لتحسين وضعها الاقتصادي رغم السياسات الاقتصادية الجديدة التي انتهجها السلطان هيثم، وفي هذا السياق ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن عمان تتلقى مليار دولار كمساعدات مالية من قطر

مؤامرة جديدة ضد الحشد الشعبي تحت شعار إخراج الحشد من المناطق السنية الوقت- بعد الاتهامات الجديدة التي وجهتها بعض القوى السياسية السنية ، يتضح أن هنالك مؤامرة واضحة وجارية تحت عنوان دومينو المؤامرات لإخراج قوات الحشد الشعبي من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في العراق وحكومة إقليم كردستان. وإستنادًا الى هذه المؤامرة يتم تنفيذ مؤامرة أمريكية صهيونية بذريعة التسوية بين حكومة الإقليم وبغداد.

حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22 يعد الإعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني في 3 سبتمبر 2020 أحد أهم الأحداث التي ستؤثر بلا شك على مستقبل العلاقات السياسية في الشرق الأوسط.

أخبار

بعد تراجع أسعار ومبيعات النفط عالمياً.. أرامكو السعودية تشهد مزيداً من الخسائر

بعد تراجع أسعار ومبيعات النفط عالمياً.. أرامكو السعودية تشهد مزيداً من الخسائر

الوقت- تشهد شركة "أرامكو" السعودية مزيدًا من الخسائر جراء تراجع أسعار ومبيعات النفط عالميًا، ما أدى الى انخفاض صافي أرباحها بنسبة 48.6% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

الفتح: العراق لا يعنيه فوز ترامب او بايدن.. كلاهما لديه أطماع توسعية في العراق الوقت- انتقد تحالف الفتح، الثلاثاء، الانقسام في بعض الطبقات السياسية بين مؤيد لفوز ترامب واخر لبايدن، مبينا ان الطرفين لا يهمهما سوى الاطماع التوسعية في العراق والمنطقة.

الخارجية الايرانية: المفاوضات مع الصين تسير بجد ولا صلة لها بانتخابات أي بلد الوقت- نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده صحة ما تردد عن تعليق المفاوضات مع الصين لغاية الاعلان عن نتائج الانتخابات الاميركية.

قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا الوقت-بدا قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف

النمسا: هذه هي الحصيلة النهائية للهجوم المسلح الذي وقع وسط العاصمة فيينا الوقت-أفادت وسائل إعلام نقلاً عن وزارة الداخلية في النمسا، بمقتل ......

"المصالحة الروسي": جماعات إرهابية تعتزم قصف إدلب واتهام دمشق وموسكو الوقت-كشف مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية بين الأطراف المتحاربة في سوريا

"حماس": إعفاء الإمارات تأشيرات الدخول للإسرائيليين يعرّض الدول المجاورة لخطر التجسس الوقت-قال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف قانوع، اليوم الثلاثاء، إن "مصادقة دولة الإمارات

رفض واسع بالأمم المتحدة لعقوبات واشنطن على مسؤولين في "الجنائية الدولية" الوقت-أكّدت 72 دولةً في الأمم المتحدة دعمها المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة

ترامب يتوقع "فوزا رائعاً" وبايدن يدعوه لحزم حقائبه والمغادرة الوقت-توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الإثنين- الثلاثاء "فوزاً رائعاً جديداً"، في آخر تجمع لحملته الانتخابية

ساعات قليلة قبل الثلاثاء الأميركي الكبير.. بايدن: لنستعيد الديموقراطية! الوقت-دعا المرشّح الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الناخبين إلى "استعادة" الديموقراطية

حماس: "إسرائيل" تتعمد إهمال الأسرى في خضم جائحة كورونا الوقت- حذر الناطق باسم حركة "حماس" الفلسطينية حازم قاسم من أن إسرائيل تتعمد إهمال الأسرى في خضم جائحة كورونا، ما ساهم في مفاقمة أوضاعهم.

خوفا من أعمال عنف بعد الانتخابات.. تطويق البيت الأبيض بسياج الوقت- انضم البيت الأبيض إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد، بتوقعاته وقوع أعمال عنف في أعقاب الانتخابات، حيث ورد أن السلطات تخطط لتطويق المجمع بسياج "غير قابل للتوسع" ورجال الحرس الوطني.

حركة الأمة تدعو اللبنانيين لاتخاذ أعلى درجات الوحدة واليقظة الوقت- دعت حركة الأمة، اللبنانيين الى اتخاذ أعلى درجات الوحدة واليقظة وقالت ان قوة المقاومة كفيلة بإحباط كل المؤامرات.

البرلمان الايراني يلزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بزيادة إنتاج وتخزين اليورانيوم المخصب الوقت- وافق أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار "الخطوة الاستراتيجية لرفع العقوبات" بمجموع 196 صوتا موافقا مقابل 4 معارضين لإلزام منظمة الطاقة الذرية الايرانية بزيادة انتاج وتخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة ليصل الى 120 كيلوغرام سنوياً.

بعد الإساءة للنبي الأكرم.. الخارجية الإيرانية تدعو فرنسا وبعض الدول الاوروبية للعودة عن طريقها الخاطئ الوقت- دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة الحكومة الفرنسية وحكومات بعض الدول الاوروبية للعودة عن طريقها الخاطئ في الاساءة للنبي الاكرم (ص).

المناورات التاسعة للقوة الجوية الايرانية تنطلق اليوم الوقت- انطلقت صباح اليوم الاثنين المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات التاسعة "الاقتدار الجوي لفدائيي الولاية" للقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بعنوان "يا صادق آل محمد (ع)" في المنطقة العامة لمحافظة اصفهان وسط البلاد.

هجوم مسلح على جامعة كابول يؤدي لمصرع 20 شخصاً وعدد من الإصابات الوقت- أعلن مصدر في الحكومة الأفغانية، اليوم الاثنين، عن مقتل عدد من الطلاب وإصابة آخرين، بهجوم على جامعة كابول الحكومية.

صحيفة اميركية: لا فرق بين أنصار ترامب وأعضاء تنظيم داعش الوقت-أشارت كاتبة في صحيفة”بوسطن غلوب” إلى أن أنصار الرئيس

مستشار بايدن: الـ"إف 35" لـ"إسرائيل" حصراً! الوقت-قال مستشار للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الأميركية جو بايدن

باحثون: تجمعات ترامب الانتخابية تسببت بأكثر من 30 ألف إصابة بكورونا الوقت-أدت تجمعات حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أكثر من 30 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

حماس: "إسرائيل" تتعمد إهمال الأسرى في خضم جائحة كورونا

103 أعوام علی وعد بلفور المشؤوم وسرقة أرض "فلسطين"... المأساة تتكرر في "صفقة قرن" بلفوريّة!

قانون جديد للأراضي... نفخٌ في نيران أزمة كشمير

ترامب يتوقع "فوزا رائعاً" وبايدن يدعوه لحزم حقائبه والمغادرة

بسبب العداء مع تركيا.. الإمارات تهب لنجدة ماكرون بدلاً من نصرة الإسلام

أحدث التطورات على الساحة اليمنية.. المقاومة تباغت مرتزقة السعودية مجدداً جنوب الجوف

سياسية "فرّق تسُد" الإسرائيليّة مستمرة.. هل ستقع الفصائل الفلسطينيّة في شِباكها؟

ساعات قليلة قبل الثلاثاء الأميركي الكبير.. بايدن: لنستعيد الديموقراطية!

الفتح: العراق لا يعنيه فوز ترامب او بايدن.. كلاهما لديه أطماع توسعية في العراق

"المصالحة الروسي": جماعات إرهابية تعتزم قصف إدلب واتهام دمشق وموسكو

قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا

رفض واسع بالأمم المتحدة لعقوبات واشنطن على مسؤولين في "الجنائية الدولية"

"حماس": إعفاء الإمارات تأشيرات الدخول للإسرائيليين يعرّض الدول المجاورة لخطر التجسس

خطيبة خاشقجي تعيد قضيته للنور والمتهم الأول "ابن سلمان".. هل تحصد عدلاً؟

خوفا من أعمال عنف بعد الانتخابات.. تطويق البيت الأبيض بسياج

حملة ترامب تعلن تعرض موقعها لهجوم إلكتروني

إحصاء أميركي: أكثر من 70 مليون أدلوا بأصواتهم مبكراً في انتخابات الرئاسة

الأسد يستقبل وفداً روسياً لبحث عقد مؤتمر اللاجئين السوريين

صحيفة "معاريف": الإمارات وقّعت اتفاقاً لاستيراد نبيذ تصنعه شركة إسرائيلية

حركة التطبيع في دائرة انعدام الثقة والخوف.. الكيان الصهيوني يسعى للحصول على مقاتلات F-22

تحوّل استراتيجي لـ"حزب الإصلاح" نحو صنعاء.. الخلفيات والنتائج

عمران خان يدعو المسلمين للتوحد ضد الإسلاموفوبيا في أوروبا

من هو البروفيسور روبير فوريسون؟ وماذا فعلت به حرية التعبير الغربية؟

من الشرق الأوسط إلی شرق المتوسط... ساحات صراع بين أردوغان وابن زايد

وزير الخارجية الأمريكي يصف الحزب الشيوعي الصيني بـ’حيوان مفترس’

القائد العام للجيش الايراني: القوات البرية قادرة على تنفيذ جميع مهامها دون الحاجة إلى مساعدة خارجية

محسن رضائي: إيران تدعم عراقا مستقلا وموحدا وذا سيادة

مادورو يتهم كولومبيا باستهداف أكبر مصفاة نفط فنزويلية

الناتو يستمر في الوجود العسكري في العراق... ماذا عن غضب الشعب؟

الخزعلي: نرفض استيلاء السعودية على مساحات من محافظات العراق بحجة الاستثمار

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي!

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟

احتمال انفجار مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني .. ما السبب؟

إنجازات المقاومة الفلسطينية تفنّد أكاذيب الصهاينة وتجعلهم سخرية العالم

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

وصول الاف العسكريين الاميركيين الى بلادهم قادمين من العراق

انضمام منظومة رادارية بعيدة المدى لشبكة الدفاع الجوي الايراني

ترامب يستخدم عبارة تليق بنفسه فقط خلال تحذيره إيران!

حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟

البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟

القادة العسكريون في السودان يضغطون باتجاه التطبيع والشعب يحاول منع الكارثة

القوات بالوكالة في حرب كاراباخ.. هل سيتكرر السيناريو السوري؟

بعد أكثر من 10 ساعات من المحادثات .. اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا يدخل حيّز التنفيذ

هل ستنجح المخططات الإسرائيليّة لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

بعد تراجع أسعار ومبيعات النفط عالمياً.. أرامكو السعودية تشهد مزيداً من الخسائر

الثلاثاء 17 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
بعد تراجع أسعار ومبيعات النفط عالمياً.. أرامكو السعودية تشهد مزيداً من الخسائر
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تشهد شركة "أرامكو" السعودية مزيدًا من الخسائر جراء تراجع أسعار ومبيعات النفط عالميًا، ما أدى الى انخفاض صافي أرباحها بنسبة 48.6% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وذكرت الشركة يوم الثلاثاء أن صافي ربحها بعد الزكاة والضريبة بلغ 131.31 مليار ريال (35 مليار دولار)، نزولًا من 255.71 مليار ريال (68.18 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2019، الأمر الذي يشكل إحباطًا كبيرًا لمؤسسات محلية وإقليمية ونحو 5 ملايين فرد داخل المملكة اشتروا أسهمًا بـ25.6 مليار دولار في طرح أولي للشركة جرى في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2019.

وتراجعت أسعار النفط الخام عالميًا لأدنى مستوى في عقدين خلال العام الجاري بفعل حرب أسعار بين السعودية وروسيا رافقها هبوط حاد في الطلب نتيجة إغلاق الحدود والمرافق الإقتصادية لدى غالبية دول العالم للوقاية من فايروس كورونا.

وهبطت إيرادات "أرامكو" حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 33.24% إلى 146.36 مليار دولار، نزولًا من 219.23 مليار دولار في الفترة المقابلة 2019، وبفعل هبوط الأرباح الصافية تراجعت ربحية السهم الواحد إلى 0.67 ريال سعودي مقارنة مع 1.28 ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وأشارت الشركة إلى أن هبوط الأرباح جاء مدفوعًا بضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، بفعل وفرة المعروض العالمي للمشتقات.

الطرح العام الأولي لـ5% من أسهم "أرامكو" كان يمثّل ركيزة أساسية في خطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرامية لتنويع موارد اقتصاد المملكة بعيدًا عن الإعتماد على النفط، غير أن الشركة اعتمدت على الطلب المحلي والإقليمي لتغطية الطرح، فيما ألغت خططًا لعرض جزء من الطرح في بورصة أو بورصتين عالميتين لإنجاح الصفقة، بسبب ضعف اهتمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السعودية شركة ارامكو انخفاض ارباح

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
مظاهرات بالبحرين رفضا للتطبيع مع الاحتلال
إحراق صورة محمد بن زايد والعلم الإسرائيلي في عدن
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية

إخلاء القوات التركية نقاط المراقبة بريف حماة شمال غرب سوريا
انتفاضة عربية اسلامية متواصلة بعد الاساءة الفرنسية للإسلام
السودانيون.. ضد التطبيع مع الاحتلال
طرد إماراتيين دخلوا المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال