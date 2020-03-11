الفتح: العراق لا يعنيه فوز ترامب او بايدن.. كلاهما لديه أطماع توسعية في العراق

الوقت- انتقد تحالف الفتح، الثلاثاء، الانقسام في بعض الطبقات السياسية بين مؤيد لفوز ترامب واخر لبايدن، مبينا ان الطرفين لا يهمهما سوى الاطماع التوسعية في العراق والمنطقة.

وقال النائب عن الفتح فاضل جابر ان “ العراق لا يعنيه فوز ترامب او جو بايدن في الانتخابات الاميركية بقدر ما يهمه خلال الولاية المقبلة سحب القوات الاميركية من العراق وانهاء سلسلة الخروقات للأجواء العراقية”.

واضاف ان “كل ما حل بالعراق من خراب سببه سياسات ترامب الرعناء في العراق والمنطقة”، مبينا انه “لا امل يرتجى من بايدن صاحب مشروع تقسيم العراق”.

واوضح ان “اي منهما سيفوز لا مشروع لديه سوى السير بالخطط الصهيونية والاطماع التوسعية في العراق والمنطقة”.